WorldSBK: cuenta regresiva para el regreso al circuito San Juan Villicum

Por Víctor Hugo Fux



En su primera competencia transoceánica de la actual temporada, el WorldSBK se volverá a presentar el próximo fin de semana en el imponente circuito San Juan Villicum de Albardón, para dar cumplimiento a una décima fecha que podría empezar a definir los campeonatos.

El español Álvaro Bautista (Ducati) llega con un buen margen, que le otorgará una inmejorable chance en la lucha por el título, a falta de solo tres carreras: Argentina, Indonesia y Australia.

De todas maneras su ventaja no es definitoria a esta altura del calendario porque siguen vivas las opciones del vigente monarca Toprak Razgatlioglu (Yamaha) y del múltiple campeón Jonathan Rea (Kawasaki), quienes llegan sin margen de error y con la impostergable necesidad de comenzar a descontar para seguir ilusionándose en la recta final de este apasionante 2022.

Los tres grandes protagonistas y postulantes excluyentes a la corona, marcaron la tendencia en la inmensa mayoría de las carreras que se llevan disputadas en un atractivo campeonato, en el que prácticamente se repartieron los triunfos, con tres marcas diferentes.

El cronograma de actividades para el WorldSBK y su telonera WorldSSP es el que resumimos en el siguiente detalle:



Viernes 21: de 09:30 a 10:15 FP1 WorldSSP; de 10:30 a 11:35 FP1 World SBK; de 14:00 a 14:45 FP2 WorldSSP y de 15:00 a 15:45 FP2 WorldSBK.



Sábado 22: de 10:00 a 10:30 FP3 World SBK; de 11:25 a 11:45 Tissot Superpole WorldSSP; de 12:10 a 12:25 Tissot Superpole WorldSBK; a las 13:30 Carrera 1 WorldSSP (19 vueltas) y a las 15:00 Carrera 1 WorldSBK (21 vueltas).



Domingo 23: de 10:00 a 10:15 Warm Up WorldSBK; de 10:25 a 10:40 Warm Up WorldSSP; a las 12:00 Carrera Tissot Superpole WorldSBK (10 vueltas); a las 13:30 Carrera 2 WorldSSP (19 vueltas) y a las 15:00 Carrera 2 WorldSBK (21 vueltas).



LAS POSICIONES

Con nueve fechas disputadas, así están ordenadas las principales ubicaciones de los respectivos campeonatos:



WorldSBK: Álvaro Bautista (Ducati) 448 puntos; Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 392; Jonathan Rea (Kawasaki) 366; Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 232; Andrea Locatelli (Yamaha) 196; Alex Lowes (Kawasaki) 189; Axel Bassani (Ducati) 187; Iker Lecuona (Honda) 163; Scott Redding (BMW) 156 y Xavi Vierge (Honda) 115.



WorldSSP: Dominique Aegerter (Yamaha) 374 puntos; Lorenzo Baldassarri (Yamaha) a 329; Can Öncü (Kawasaki) 194; Nicolo Bulega (Ducati) 177; Stefano Manzi (Triumph) 159; Federocp Caricasulo (Ducati) 126; Glenn van Straalen (Yamaha) 106; Yari Montella (Kawasaki) 106; Niki Wind (MV Agusta) 103 y Adrián Huertas (Kawasaki) 94.