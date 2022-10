Agredido y amenazado de muerte con escopeta

En la jornada del pasado domingo, en la Subcomisaría 1ª se hizo presente un hombre de 50 años de edad, residente en el denominado Asentamiento Norte -detrás del barrio Monseñor Zazpe-, y denunció que se hallaba en su casa, y que se presentaron Diego Armando A. y sus seis hijos.

De acuerdo a lo adelantado en la mañana de ayer en nuestro portal online, el exponente agregó que le dijo a uno de ellos, al que llaman "Papi Chulo", que le pague la cámara de rueda de moto que le debía, y que el aludido lo golpeó en la cabeza con el caño de una escopeta calibre 14 que había sacado desde un auto, y seguidamente fue golpeado por todos los sujetos de mención.

Por otra parte, según el relato del denunciante, no todo quedó allí dado que Diego Armando A. lo apuntó con una pistola, y seguidamente le gritó que se fuera del Asentamiento, porque si no lo iba a matar.

Acto seguido, la familia agresora se retiró en un automóvil.

Más tarde, quien había denunciado lo que se describe anteriormente, fue trasladado hasta el Hospital, donde se determinó que exhibía lesiones leves que demandaron una sutura.

Finalmente, en el contexto investigativo de lo ocurrido, a la hora 1:15 de la víspera en el marco de la amenaza calificada sufrida por el vecino del Asentamiento Norte, en un allanamiento realizado en una finca de la calle 14 de Julio al 1000, se detuvo a Diego Armando A., y a Diego Nicolás A., alias "Papi Chulo", quienes finalmente fueron trasladados hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, a los fines que determina la ley

En tanto, resultó negativa la acción llevada adelante, con el objetivo de secuestrar las armas de mención.



DETUVIERON

A UN LADRÓN

Policías de la ciudad, en la calle San Martín al 200 arrestaron a Gustavo Armando A., 39 años de edad y domicilio en la calle J.M. Estrada, porque había intentado robar la bicicleta de una mujer de 60 años, y no lo logró al ser descubierto por la citada ciudadana.



POR UN ROBO

EN SUNCHALES

En la Comisaría 3ª de Sunchales, un joven de 21 años de edad denunció que desde un depósito sito en la calle Rotania al 700, le habían robado una hidrolavadora, un taladro y un martinete.

Al respecto, posteriormente en un baldío y cubierta por plantas, fue hallada la hidrolavadora y se llevó adelante el secuestro.