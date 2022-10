Sensaciones y sentimientos

EL HUMOR Y SUS PROBLEMAS



POR HUGO BORGNA



“Lo que mas me gustaría de venirme modistA de senioras, no es que yo me fuera a avibar y querer haserles la ropa del interioR, porquesas son cosas que a mÍ me parece que no son de honbre, sino, sensiliamente, ocuparme de la ropa de afuera, o sea los tapado, las polieras, las blusas y los vestidos de suarete, desos que tienen bastante brilio de lamé y son los que más ganansias dejan…”

Tomado este texto sin previo aviso al lector de que va a conocer un tratamiento distinto del idioma, lo normal será que a pesar de haber sido tomado de sorpresa, presentándole así las palabras, es que ese lector automáticamente las “traduzca” y acomode rápidamente y sin dificultad al modo correcto de la lengua castellana. El párrafo es parte del libro “Lo que me gustaría ser a mi si no fuera lo que yo soy”, del escritor y humorista Carlos Warnes -que firmaba “césaR brutO”- y no era otro que el autor, por un largo período, de los monólogos de Tato Bores. Concretamente, escribía de ese modo una sección de la emblemática revista Rico Tipo en los años 50 y 60. La gracia consistía era que sonaba gracioso escribir “mal”, tomando en cuenta la reconocida calidad de los textos de entonces en diarios y revistas y el amplio nivel cultural del lector medio. Intentaba mostrar la escritura de un niño de siete años sin ninguna instrucción, y supuestamente no tendría por qué haber recibido quejas el autor.

Pero las recibió. Se le objetó entonces que ese modo de escribir dañaría el idioma, pero es justo reconocer que no llegó a concretarse una polémica: las palabras “malas” se ubicaron en un determinado sitio mientras se confirmaba la importancia de la precisión en el uso de la lengua.

Pero la libertad propia del humor, que siempre busca superar límites, había sufrido un ataque, y lo volvió a sufrir hacia los textos de Niní Marshall, dueña de un humor esencialmente oral por la radiofonía, habiéndose destacado de tal manera, que a pesar de haber incursionado en el cine, su fama se solidificó según el modo oral. Graciosa, punzante de varios filos y penetrante doble intención, se especializaba en las caricaturas de personajes de la época, como las poco instruidas mucamas españolas que llegaron a Buenos Aires por los años 40, como “Catita”. En el léxico de estas mujeres figuraba, cuando no entendían algo, una expresión (“¿lo que?”) que había ganado la popularidad y se había instalado en el uso corriente como broma siempre a mano.

Por el año 1943 se pusieron límites a la libertad de expresión. La censura de textos alcanzó al referido “¿lo qué?”: se señalaba en el fundamento de que “sus personajes deformaban el idioma al pueblo argentino, que no tiene capacidad de discernir”. Hubo otras censuras y prohibiciones para Niní Marshall, confirmándose con eso la idea de que el humor, debido a la profundización que hace de los contenidos, resulta molesto y hasta intolerable en determinados sectores.

Con el tiempo, los artistas de nivel superior aprendieron a prevenir esos problemas. Les Luthiers, surgidos desde el alto ámbito universitario, comprendieron que hay modos para hacer humor sin que nadie resulte herido. Su camino hacia el éxito popular fue en modo inverso y paciente: primero ganaron al público “intelectual” y de a poco, sin resignar la calidad, les llegó la popularidad, todo mediante el mérito surgido en el interior del grupo. Marcos Mundstock, especialista en combinar las palabras con un eficaz doble sentido, dijo de su personaje creado Johann Sebastian Mastropiero: “…frecuentaba la biblioteca de la marquesa de Shabsthat, cuyos volúmenes le apasionaban. Así, podía visitar a su hija y a su nieta. Ese juego galante era un recurso muy común en esos tiempos y practicado… asimismo por las tres mujeres”.