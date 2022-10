Hockey: fin de semana intenso para la FOSH

Este domingo se disputó la última fecha de la Zona A1 Región Rafaela del torneo de damas mayores de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, que determinaba los cuatro equipos clasificados para la fase final por el título de primera división. Ya estaba adentro CRAR, ganador de la serie regular, pero las otras tres plazas eran una incógnita.

En Rafaela, estos fueron los resultados: Sub 14: CRAR 2 (Aime Auce y Ángeles Aguirre) – Charabones 2; Sub 16: CRAR 0 – Charabones 3; Reserva: CRAR 3 (Pamela Dominguez, Andreina Henzenn y Pierina Stucky) – Charabones 0; Primera: CRAR 3 (Pamela Dominguez -3-) – Charabones 1.

En San Francisco, estos fueron los marcadores: Reserva: Sarmiento 2 – 9 de Julio de Morteros 3 y Juventud de Humboldt – Libertad de San Francisco 0.

Primera: Sarmiento 1 – 9 de Julio de Morteros 7 y Juventud de Humboldt 2 – Libertad 1.

Cabe recordar que 9 de Julio de Rafaela ganó puntos por la no presentación de Defensores de Frontera. De esta manera quedaron clasificados para la etapa final por el título: 1) CRAR 41 puntos; 2) 9 de Julio de Morteros 24; 3) 9 de Julio de Rafaela 24 y 4) Charabones 22.



EL SUB 19 FUE OCTAVO EN EL ARGENTINO

Llegó a su fin este domingo el Campeonato Argentino de Damas Ascenso B de selecciones U19, en Mar del Plata, fiscalizado por la Confederación Argentina de Hockey. El seleccionado de la Federación del Oeste Santafesino perdió por 4 a 0 ante la Asociación del Oeste de Buenos Aires y quedó en la octava posición. Fue un torneo positivo para el equipo dirigido por Adrián Kieffer que en la fase clasificatoria demostró estar a la altura de las circunstancias y terminó cuarto entre seis equipos.

En el primer encuentro perdió con Santiago del Estero 2 a 0, luego le ganó a Tres Arroyos 1 a 0 (gol de Maitena Dubas), posteriormente empató 3 a 3 con La Rioja (goles de Florencia Corvalán, Guillermina Astudillo y Milagros Alí); perdió ante San Luis 3 a 1 (gol de Guadalupe Vannay) y empató 3 a 3 con Catamarca (tantos de Maitena Dubas, Emilia Audisio y Maitena Zanabria).

El campeón fue la Federación Uruguaya, que le ganó en la final a San Luis por 3 a 0.