Racing va por la punta

Racing se enfrentará hoy con Lanús como visitante en busca de quedar en lo más alto de la tabla de la Liga Profesional, luego de la derrota de Boca con Newell´s, por la vigésimo sexta fecha del torneo. El partido se llevará a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez a las 19 y el juez principal será Darío Herrera, con Jorge Baliño en el VAR y la transmisión televisiva de ESPN Premium.

Racing intentará aprovechar el tropiezo de Boca en Rosario para alcanzar el liderazgo del certamen, al menos de forma transitoria hasta que el el equipo de La Ribera dispute el encuentro pendiente con Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles próximo. La "Academia" se ubica como escolta con 47 puntos, uno por debajo del equipo de Hugo Ibarra, con seis unidades en juego para ambos conjuntos hasta finalizar la competencia.

El elenco dirigido por Fernando Gago no podrá contar con Emiliano Vecchio, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en la victoria por 2 a 0 sobre Colón, por lo que Carlos Alcaraz ocuparía su lugar en la mitad de la cancha.



COLON ANTE DEFENSA Y HURACÁN CON PLATENSE

Colón de Santa Fe recibirá hoy a Defensa y Justicia en busca de un triunfo que le permita sumar en una pobre campaña 2022, mientras que el equipo de Florencio Varela ya está clasificado a la Copa Sudamericana. El partido se jugará en estadio Brigadier Estanislao López desde las 16.30, con el arbitraje de Andrés Merlos y TV a cargo de TNT Sports.

Poco queda del campeón de la Copa de LPF 2021, ya que el presente del "Sabalero" es preocupante, con 28 puntos en el lugar 24º en las posiciones, y apenas 16 puntos en 14 partidos jugados en la Copa de la Liga.

En el Ducó: Huracán recibirá hoy a Platense con la ilusión renovada por las chances matemáticas de pelear por el título hasta la última fecha. El partido se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 21.30, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports.

Tras la derrota de Boca Juniors en Rosario, el "Globo" es uno de los equipos que se ilusiona con llegar a la última fecha con chances matemáticas de pelear por el título ya que está quinto con 44 puntos pero para eso necesita ganarle a Platense que viene de tres derrotas en fila.



LA ILUSIÓN DE TIGRE

Tras asegurar su participación internacional con un cupo en la Copa Sudamericana 2023, Tigre visitará hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, aún ilusionado con llegar a puestos de Libertadores. El partido en el Estadio Único Madre de Ciudades se disputará desde las 21.30 con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de ESPN Premium.

Como no depende de sí, Tigre está obligado a ganar los dos partidos que le restan (la última fecha cerrará de local ante Arsenal) y esperar otros resultados para definir su posible acceso al máximo torneo continental de clubes del próximo año.

En la tabla acumulada, el equipo de Diego Martínez se ubica octavo con 61 puntos, a cinco de Gimnasia y Esgrima La Plata -parado en el último escalón clasificatorio-, con Argentinos Juniors (64), Huracán (62) y Newell's Old Boys de Rosario (62) por delante.