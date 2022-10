El oficialismo le dio despacho a la donación del Predio de la Flor

El Justicialismo quiere apurar los tiempos para traspasar el predio de La Flor a la provincia, mientras que la oposición, desde que se comenzó a hablar del tema, quiere tomarse todo el tiempo que sea necesario para votar una Ordenanza que asegure la defensa de los intereses del Estado local. Por un lado reclama que la ciudad reciba en la misma proporción que lo que entrega y, por otro, exige garantías que los edificios prometidos para Rafaela (Concejo y oficinas municipales) se concretarán.

Con esa intención se fue avanzando en consultas con el Ejecutivo y con la inclusión de varios condicionamientos a los que deberá ajustarse la Provincia para que el acuerdo no se caiga.

Fue así que en la reunión de Comisión de ayer, el oficialismo mostró la redacción del artículo 4° de la Ordenanza en el que se detallan las disposiciones que se deberán respetar. Ellas son: que la licitación se haga por la totalidad de la obra; la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Ejecutivo, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente; que el Concejo Municipal deberá contar con una superficie cubierta de al menos 1000 m2; que las dependencias de la Municipalidad de Rafaela deberán contar con una superficie cubierta de al menos 2500 m2; y que el resto de la superficie a construir deberá considerar, además, espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela.

Si bien estos puntos fueron consensuados por todos los bloques, cuando ayer el peronismo le dio despacho, no dio la sensación de que los ediles de Juntos por el Cambio y el PDP entendieran que el proyecto estaba maduro y que todavía había que darle una vuelta de rosca más, y no adelantaron qué posición tomarán pasado mañana a la hora de votarlo.



CHARLAS PARA

INFRACTORES

Otra iniciativa del oficialismo que tuvo despacho, y será aprobada pasado mañana, es la Ordenanza que obligará a quienes incurran en faltas de tránsito graves a concurrir a una charla específica con una evaluación final que debe ser superada. Los reincidentes deberán hacer tres cursos y la inasistencia conlleva a la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.

El proyecto fue presentado semanas atrás, pero al ser tratado en Comisión surgieron algunas dudas y, de común acuerdo, entre todos los ediles no se le dio despacho con la intención de analizarlo más y hacer las consultas necesarias para evacuar dudas.

El pasado viernes, el Secretario de Gobierno municipal, Jorge Muriel, llegó al Cuerpo legislativo y tras responder satisfactoriamente la requisitoria de la oposición, se acordó el texto definitivo de la norma para que sea sancionada en la sesión del próximo jueves.

La norma establece que toda persona que sea sancionada por haber cometido una infracción grave de tránsito, deberá asistir a charlas de educación vial, es decir, cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, con evaluación posterior, que le serán indicadas por el Juez de Faltas. Esta indicación no reemplaza el pago de la multa, lo complementa.

En la primera infracción, deberá asistir a un charla, con evaluación final aprobada, que dé cuenta de que el infractor o infractora ha incorporado los conocimientos necesarios”.

En caso de ser reincidente, la persona sancionada deberá asistir a 3 (tres) charlas de educación vial, con evaluación final aprobada.

La inasistencia a alguna de las charlas cancelará la posibilidad de acceder a una reducción en la sanción económica.

El margen de tiempo para cumplimentar la asistencia a las clases será de tres meses como máximo.



LA ZEC SIGUE

EN COMISIÓN

El oficialismo intentó ayer darle despacho al proyecto de Ordenanza que propone la ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado en 18 cuadras más y que el valor de la hora se ate a la variación de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal, que fija el valor de los tributos locales y se actualiza dos veces al año) para que el costo se ajuste automáticamente y no lo siga fijando el Concejo con acuerdo de sus integrantes.

Ni bien ingresó la iniciativa la oposición planteó que antes de sancionarla se debía escuchar a los vecinalistas de barrios son alcanzados por la “mancha” de estacionamiento medido y también de la Cámara de Comercio del Centro Comercial e Industrial (CCIRR).

Los representantes barriales dieron, en términos generales, la aprobación, pero pusieron como condición que antes de aprobar se informe debidamente a todos los vecinos, campaña que estará a cargo de la Federación de Vecinales.

En la víspera ingresó la respuesta del CCIRR donde expresa su conformidad con la extensión de la ZEC, propones algunas cuadras más y pone algún reparo en la actualización del costo de la hora. Vale recordar que actualmente los 60 minutos cuestan $ 30, y si se aplica el valor de la UCM en noviembre subirá al doble y superaría los $ 90 en enero.

La oposición no respaldo las pretensiones oficialistas de mandarlo para su votación el jueves para esperar la campaña de información, atender al pedido de la gremial empresaria de agregar más cuadras y analizar cómo actualizar el costo en los próximos meses para que no sea un salto tan considerable del valor.



REMISES, TAXIS Y

HORA SILENCIOSA

Otra Ordenanza del DEM que tuvo despacho establece la antigüedad máxima para unidades de taxis y remises y se determina un cronograma de antigüedades máximas para el recambio de unidades. Se fija en 12 años, para los vehículos años 2022, 2023 y 2024; en 11 años, para los patentados en 2025 y 2026; y en 10 años los del 2027.

Se esperaba el despacho del proyecto del Justicialismo para imponer la Hora Silenciosa en supermercados y grandes superficies comerciales de la Ciudad de Rafaela, que tiene como fin el de garantizar el derecho a la inclusión e integración social de las personas autistas y otras con escasa tolerancia a los ruidos y luces intensas.

Se entiende por hora silenciosa la merma significativa en la intensidad de las luces y los ruidos durante un lapso determinado.

La iniciativa indica que la Subsecretaría de Salud deberá definir los días y horarios de la hora silenciosa se aplicará, procurando establecer, como mínimo, 120 minutos repartidos en dos jornadas de lunes a viernes, y 60 minutos los sábados.



PAVIMENTO

Un proyecto de Resolución, presentado por la bancada conformada por la UCR y el PRO, que va a la próxima sesión, solicita al DEM que informe al Concejo si existe un proyecto técnico para realizar la pavimentación en Bv. Hipólito Yrigoyen, entre las calles Marchini -Vieytes y Colombia. A su vez, requieren del Gobierno local que gestione los fondos necesarios para la realización de dicha obra en otros niveles de gobierno.

Recuerdan que “desde hace tiempo los vecinos piden la realización de la obra, considerando que dicho sector se ha consolidado y son cientos de familias las que habitan y transitan el sector a diario”.



¿QUÉ PASA

CON LA OBRA?

Mediante un proyecto de Resolución, el Concejal Lisandro Mársico, le solicita al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que proceda informar el estado de ejecución de la obra correspondiente al Gasoducto Regional Centro II y “especificar cuáles son los motivos por los cuales la finalización de la misma no se concreta”.

Fundamenta su pedido en que “el Gasoducto Regional GNEA Rafaela-Sunchales, que permitirá suministrar gas natural a 34.000 usuarios en nuevas localidades”.

El autor del proyecto sostuvo que “no tiene ánimo de crítica sino simplemente para informar a los vecinos. Es necesario tener una respuesta por escrito para dar las explicaciones a los vecinos que la están esperando”.