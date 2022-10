Perotti arrancó la campaña hacia una elección sin fecha

Por Darío Schueri



(Desde Santa Fe). - Miles de millones de pesos en obras públicas pondrá Omar Perotti para quedar en la historia como el Gobernador que más hizo en ese rubro, superando a Obeid y Lifschitz. Arrancó con obras viales de Rosario al sur por más de 40 mil millones y continuó con el anuncio de otros 5 mil millones con la misma característica para el centro norte. Seguirá esta semana con infraestructura escolar. Todo, en lo posible, para inaugurar dentro de su gestión. De esa manera clavó la pala rumbo al 2023, que es probable lo tenga como cabeza de la boleta única de diputados provinciales. ¿O presidenciable? Con el posible estiramiento de los plazos electorales, tendría tiempo para decidir.

Ya quedó atrás el conflicto propio con los docentes; los que sobrevendrán serán coletazos de la crisis nacional (como el salario de los choferes de colectivos, o la segmentación de las tarifas eléctricas); el arco opositor en líneas generales tomó de buen grado el trascendido -no confirmado pero tampoco desmentido por el propio Gobernador- sobre el aplazamiento de las elecciones para agosto o setiembre. “Nos podría ayudar a que madure definitivamente la idea de armar un espacio más amplio”, reflexionó positivamente el presidente de la UCR, Felipe Michlig.

Ahora Omar Perotti considera que es momento de clavar la pala, para empezar a construir los cimientos de las candidaturas para el año que viene. En el coloquio de IDEA en Mar del Plata enunció ante la constelación de empresarios: "Tenemos una provincia equilibrada, el presupuesto enviado en tiempo y forma, y con superávit".



LOS “CANDIDATEABLES”

En la Casa Gris nadie se anima a decir esta boca es mía, cuando de nombres de eventuales candidatos se trata; hay un temor casi reverencial al enojo del “jefe”, a quien cuando le preguntamos si tiene un candidato “in pectore”, propinó: “el que mejor mida”. ¿Y quién mide mejor?. O mejor decir, ¿a quienes están midiendo?: ¿Roberto Mirabella?, ¿Celia Arena?, ¿Marcelo Lewandowski?, ¿Alejandro Fantino?, ¿Daniel Costamagna?, ¿Silvina Frana?, ¿Marcos Corach?, ¿Sonia Martorano?. ¿Algún “tapado” quizás?.

“Estamos preguntando por el candidato del Gobernador”, arrimaron desde La Gris, esquivando al bulto. ¿Y el Gobernador Omar Perotti qué hará?. “Sólo él lo sabe, y difícilmente lo comparta hasta último momento”, nos desalentó un allegado. “Todo el mundo” presiente que, emulando a Bonfatti y Lifschitz encabezará la lista de diputados provinciales del precandidato a gobernador “que mejor mida”; pero inmediatamente surge como agua de la montaña la pregunta: ¿por adentro (del Frente de Todos) ó por afuera con Hacemos Santa Fe?.

Ni el más baquiano podría responder a esa pregunta, máxime cuando un sinnúmeros de “compañeros” aspiran a formar listas de diputados para menguarle al Gobernador su propio número, y obligarlo a negociar la presidencia de la Cámara de Diputados, como ocurriera en el 2011 con María Eugenia Bielsa.

Lo cierto es que con los anuncios realizados y por hacer de obras públicas, Omar Perotti puso el mojón en la tierra preelectoral, bajo el enunciado “obras son amores y no buenas razones”; pero deberá lidiar con algunas cuestiones delicadas, como por ejemplo la elección de los jurados para los concursos que dirimirán los futuros fiscales regionales del MPA y defensores del SPPDP, cuando los actuales terminen sus mandatos en abril del año que viene. Grilla de jurados que viene ensombrecido por un audio ventilado del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, de quien hacen cola para pedirle la renuncia al cargo.

Este martes habrá una reunión clave en Casa de Gobierno entre la ministra de Gobierno, Celia Arena y los bloques de diputados para destrabar definitivamente esa cuestión.

También es una piedra en el zapato de Perotti la explosiva crisis de seguridad en Rosario, sumado a la sub ejecución de la Ley de Emergencia en Seguridad denunciada escandalosamente por la oposición, y que desde la Casa Gris niegan diciendo que se ejecutó el 90%, aunque el ministro de Gestión Públicas, Marcos Corach admitió ante el Diario El Litoral que “hubo errores” en la carga de datos en las planillas entregadas a los legisladores.

En este caso los diputados citaron al Ministro del área, Rubén Diego José Rimoldi y su indómita secretaria de Administración Financiera, Ana María Morel, para que amplíen y especifiquen.

Todo esto, sin contar la causa penal latente contra Marcelo Sain por irregularidades en la compra de armas; y la denuncia, también penal, de los diputados radicales por la concesión del juego online, que acechan frente al año electoral.



¿QUO VADIS CON LA OPOSICIÓN?

La Mesa Provincial de Juntos por el Cambio se mudará este lunes a Rafaela para seguir debatiendo su incierto devenir, en este caso con la distinguida presencia de la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien además estará en esta capital, Sunchales (donde el PRO tiene dos concejales) y Rosario, acompañada por el diputado nacional Federico Angelini.

Mientras ello suceda en Rafaela, el diputado radical Julián Galdeano estará acompañando en Tostado a la ¿dupla gubernamental? Carolina Losada y Dionisio Scarpín.

La probable dilatación de las elecciones provinciales, que mezclaría calendarios locales con nacionales, le agregará un condimento adicional a la larvada disputa ideológica- política de algunos integrantes de la Mesa de Juntos por el Cambio con el socialismo, a quien a manera de visa de entrada al “frente de frentes”, le quieren pedir que se comprometa de antemano a acompañar las políticas nacionales de Juntos por el Cambio. “Eso es imposible” señaló el diputado nacional radical Mario Barletta, quien adhiere a la postura socialista -y de Pablo Javkin- de despegar las estrategias provinciales de las nacionales. Gabriel Real, del PDP, opina en consonancia con Barletta, como también el politburó de Neo-Evolución con Maximiliano Pullaro como máximo referente.

Una de las integrantes de esa sinuosa Mesa, Betina Florito, participó hace días de un encuentro nacional de su Partido Encuentro Republicano Federal, donde su conductor Miguel Picheto la ponderó señalándola como “una persona joven, limpia, honesta y transparente, en una Provincia atravesada por el narcotráfico y el juego clandestino”.



QUITA DE SUBSIDIOS ELÉCTRICOS

El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, acompañado por el secretario de Comercio, Juan Marcos Aviano recibió al presidente de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y otras actividades (FECECO), Eduardo Taborda, y al presidente de la EPE, Mauricio Causi, para explorar alternativas que permitan atenuar la quita de subsidios eléctricos para el sector comercial, y también industrial Pyme que llegará al 100% en enero próximo.

Entre las posibilidades barajadas figura la generación de líneas de créditos para la compra de medidores diferenciales, que cuentan con una tarifa distinta desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, beneficiando a las empresas que consumen energía las 24 horas, ya que reduce hasta un 40% el costo de energía, y que varias tienen instalado, como por ejemplo las panaderías.

También evaluaron los beneficios de "ERA", el Programa de Energías Renovables para el Ambiente, de generar energía a través de paneles solares en los comercios. Se conversó además sobre la manera de financiar equipos de energía solar para los comercios. Los ejemplos que existen funcionan, y ayudan a que el costo de la energía sea mucho más barato.

Los presentes convinieron en que no habrá quita de subsidios escalonada, ya que esta medida proviene de Nación y la EPE no tiene facultades para modificarla.