Patricia Bullrich: "No hay que eludir los conflictos"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se diferenció del diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, quien aspira a representar en las próximas elecciones una opción conciliadora y antigrieta dentro de Juntos por el Cambio, y al respecto sostuvo que "no hay que eludir los conflictos porque sino siguen ahí y nunca se desatan los nudos que hacen que la Argentina no avance".

Si bien rechazó que haya que "preocuparse" por las diferencias al interior de la coalición opositora, no negó que existe una discusión intensa en ese sentido, y en especial con el neurocientífico quien en la última semana generó un revuelo importante por sus críticas al ex presidente Mauricio Macri y al ala dura del PRO.

Bullrich afirmó que "sería una traición al proyecto quedarse a mitad de camino, porque ya lo hemos hecho y perdimos las elecciones".

"Tenemos una coalición absolutamente viva. Eso es importante. Manes tiene otra manera de encararlo. Para él es positivo, yo creo en otra cosa", diferenció.

"No hay que eludir los conflictos, porque sino siguen ahí y nunca desatás los nudos que hacen que la Argentina no avance. Hay que poner realmente el cambio como la bandera que tenés que llevar adelante", subrayó.

Este domingo, en Mar del Plata, Bullrich cerró un plenario al que concurrieron cerca de 3.000 dirigentes y militantes que la acompañan en su proyecto presidencial. Estuvieron junto a ella los posibles candidatos a gobernadores bonaerenses Joaquín de la Torre y Javier Iguacel.

Más allá de que estos dos dirigentes vienen trabajando oficialmente en el equipo de trabajo de Bullrich, en las últimas semanas hubo un acercamiento con Cristian Ritondo, otro aspirante a la gobernación que ya cuenta con el apoyo de Mauricio Macri y ahora coquetea también con la ex ministra de Seguridad.

Bullrich ratificó que va a ser precandidata a presidenta e identificó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como uno de los referentes del PRO que buscan lo mismo que ella de cara a las elecciones del 2023.

"Horacio hace mucho tiempo viene planteando su decisión de ser candidato. Está llevando adelante su campaña en todo el país", sostuvo.

Más allá de los cortocircuitos internos, como el último episodio en el que retó a los diputados de su propio partido por votar la ley que suspende los desalojos por 10 años en barrios populares, y la polémica con Manes, aseveró que "no hay que preocuparse más por la unidad de Juntos por el Cambio".

"Todos somos conscientes de la importancia de Juntos por el Cambio, de lo que significa para nosotros", insistió, y dijo que hay un trabajo permanente con la UCR y con la Coalición Cívica para diagramar la estrategia electoral conjunta en las distintas provincias del país.

"Somos un fuerza política viva que ya no tiene una verticalidad absoluta como en el 2015 cuando todo se decidía centralmente. Hoy hay mucho más movimiento. El radicalismo también ha salido a la calle con todo", remarcó.

Sobre la posibilidad de que el oficialismo avance con la tentativa de eliminar las PASO para las elecciones del año que viene, la titular del partido amarillo desdramatizó la situación al aclarar que no quiere ponerse a "discutir algo que no se sabe".

"Si quieren cambiar las reglas y nos hacen trampa con eso, nos calzamos los nuevos botines y jugaremos en la cancha que haya que jugar. No quiero discutir algo que no se sabe", manifestó.

Por otra parte, Bullrich admitió que está analizando la posibilidad de brindarle apoyo a la candidatura de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño para la sucesión de Rodríguez Larreta.

"Es un tema que lo estamos pensando. Más que hablar de candidatos en la Ciudad lo que tenemos que hacer es que el PRO tenga un candidato a jefe de Gobierno para profundizar, darle una vuelta de tuerca y mejorar el Gobierno de la Ciudad. La discusión es esa, la candidatura viene después", explicó.

Por último, reafirmó que si llega a la presidencia pondrá en marcha un plan económico bimonetario, por el cual el dólar pasará a ser billete de circulación legal a la par del peso argentino.

"De esta manera generás que el cepo desaparezca por la misma lógica de la realidad del uso del billete", justificó.