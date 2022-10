Independiente de Ataliva y Zenón Pereyra dependen de sí mismos para dar la vuelta

En la jornada de ayer se jugó la octava y penúltima fecha del torneo de Reválida de la Primera B. Por el lado de la zona Norte, Independiente Ataliva ganó 1-0 en San Cristóbal y llega a la última fecha en la cima de las posiciones, dependiendo de sí mismo para ser campeón. Algo similar ocurre en la zona Sur con Zenón Pereyra, que ayer superó 3-1 a Juventud Unida de Villa San José, se mantiene en la punta y en la última depende de sí.



Todos los resultados, posiciones y lo que se viene:



ZONA NORTE



Belgrano San Antonio 0 vs Sp. Roca 1



Cancha: Belgrano San Antonio.

Árbitro: Sergio Romero

Reserva: 0-1



Gol: 30m PT Rolando Domingorena (SR)



Dep. Bella Italia 1 vs Tiro Federal de Moisés Ville 2



Cancha: Bella Italia.

Árbitro: Guillermo Vacarone

Reserva: 2-0



Goles: 45m PT Facundo Pinardelli (TF), 46m PT Nahuel Núñez (BI) y 35m ST Maximiliano Núñez (TF).



Ind. San Cristóbal 0 vs Ind. Ataliva 1



Cancha: Independiente San Cristóbal.

Árbitro: Claudio González

Reserva: 1-0



Gol: 15m PT Videla e/c (I).



Arg. de Humberto 7 vs Moreno de Lehmann 2



Cancha: Argentino de Humberto.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 2-1



Goles: 15m PT y 35m ST Flavio Presser (AH), 25m PT y 20m ST de penal Nicolás Beltramo (M), 44m PT y 38m ST Tomás Montini (AH), 10m ST Alexis Ferreyra (AH), 17m ST de penal Alexis Ferreyra (AH), 40m ST Gian Grande (AH),



POSICIONES: Ind. Ataliva 15, puntos; Roca 13; Ind. San Cristóbal 11; Moreno 11; Arg. Humberto 11; Bella Italia 10; Tiro Federal 7; Belgrano 6; San Isidro 2.



Próxima fecha (9º): Ind. Ataliva vs Dep. Bella Italia, Tiro Federal vs Arg. de Humberto, Moreno vs Belgrano, Sp. Roca vs San Isidro. Libre: Ind. San Cristóbal.



ZONA SUR



La Hidráulica 2 vs Sp. Santa Clara 1



Cancha: La Hidráulica.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 0-1



Goles: 7m PT Octavio Cardozo (SC), 33m PT Gabriel Sosa (LH) y 37m ST Ibarra (LH).



Dep. Susana 1 vs Atlético Esmeralda 3



Cancha: Dep. Susana.

Árbitro: Ayrton Isasa.

Reserva: 4-2



Goles: 5m PT y 18m ST Trainoni (AE), 25m PT Lucas Piombo (AE), 8m ST Iván Reissenauer (DS).



Deportivo Josefina 2 vs San Martín de Angélica 1



Cancha: Deportivo Josefina.

Árbitro: Terna Liga Dep. San Martín.

Reserva: 0-1



Goles: 32m PT Emiliano Massera (DJ), 25m ST Nicolás Rinaudo (SM), 41m ST Elías Romero (DJ).



Zenón Pereyra 3 vs Juv. Unida de Villa San José 1



Cancha: Zenón Pereyra.

Árbitro: José Domínguez.

Reserva: 3-0



Goles: 11m PT Nicolás Eberhardt (JU), 15m ST y 35m ST Juan Asencio (ZP), 20m ST Tomás Boscatto (ZP).



Libertad Estación Clucellas 4 vs Defensores de Frontera 2



Cancha: Libertad Estación Clucellas.

Árbitro: Raúl Cejas.

Reserva: 2-2



Goles: 20m PT Franco Pacheco (DF), 24m PT David Juárez (DF), 39m PT de penal y 15m ST Alessandro Junco (L), 14m ST Sergio Ortigoza (L) y 45m ST de penal Joel Fusta (L).



POSICIONES: Zenón Pereyra 17, puntos; Josefina 15; Juv. Unida 13; Santa Clara 11; Atl. Esmeralda 10; La Hidráulica 10; Libertad E.C. 10; Def. Frontera 8; San Martín Angélica 7; Dep. Susana 7.



Próxima fecha (9º): Def. de Frontera vs Zenón Pereyra, Juventud Unida Villa San José vs Dep. Josefina, San Martín vs Dep. Susana, Atl .Esmeralda vs La Hidráulica, Sp. Santa Clara vs Libertad E.C.