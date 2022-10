Este martes, las definiciones

En la jornada de ayer la Liga Rafaelina de Fútbol comunicó que los encuentros que definen el primer puesto, como así también aquellos del descenso, se jugarán este martes. Los adelantos se deben a los compromisos de los elencos involucrados con Copa Santa Fe y Regional Amateur.

De esta forma, y tal como establece el reglamento, que la última fecha se debe jugar todo en un mismo día y horario (aquellos que están en las definiciones) este martes jugarán Peñarol vs Ben Hur (42 puntos) y 9 de Julio (39) vs Brown, con posibilidad de definir el campeón del Clausura. Y también se enfrentarán Arg. Vila vs Dep. Aldao y Bochazo vs Tacural, para definir el descenso a la Primera B. Talleres de María Juana ya descendió tras caer en el clásico.

Todos los encuentros comenzarán a las 21.30hs.