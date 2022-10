12 años de prisión a abogado por megaestafas inmobiliarias

El jefe y dos miembros de una asociación ilícita que cometió las denominadas megaestafas inmobiliarias en el departamento General López fueron condenados a penas de prisión efectiva, inhabilitaciones y multas económicas. Así fue resuelto por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, en el marco del juicio oral y público que había comenzado en mayo de este año y terminó ayer en los tribunales de Venado Tuerto.

La pena mayor fue impuesta al abogado Antonio Di Benedetto como jefe de la asociación ilícita, para quien se ordenaron 12 años de prisión efectiva, una inhabilitación por 10 años para ejercer su profesión y una multa de 2.340.000 pesos.

En relación a los miembros del grupo criminal, Raúl Alberto Jaime fue condenado a 10 años de prisión efectiva y se dispuso que pague una multa de 1.170.000 pesos. Por su parte, a Marcelo Jesús Sava se le impusieron tres años y seis meses de prisión efectiva, una multa de 270.000 pesos y fue declarado reincidente.



“DELITOS DE

GUANTE BLANCO”

El fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Matías Merlo, estuvo a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate oral. Tras la lectura de la sentencia planteó que “con cada condena a organizaciones que consuman estos ilícitos a los que se denominan ‘delitos de guante blanco’, se afianzan el servicio de justicia y el rol institucional del MPA”. Merlo expresó que “las 18 personas que imputamos en el marco de este legajo fueron condenadas”.



PRUEBAS

Merlo también sostuvo que “los jueces consideraron acreditada la existencia de la asociación ilícita, tal como lo sostuvimos en reiteradas oportunidades”. Destacó que “aunque la Defensa propuso versiones parcializadas de los hechos y se opuso a nuestra teoría del caso, todos sus requerimientos fueron rechazados”. También valoró que “las escuchas telefónicas que ofrecimos fueron pruebas fundamentales” y concluyó que “no se hizo lugar a la invalidación que solicitó la Defensa en relación a esas escuchas telefónicas”.

Asimismo, Merlo subrayó que “de 28 hechos delictivos que sometimos a juicio, el tribunal absolvió a Di Benedetto sólo por uno, dado que el testigo de ese ilícito no pudo declarar porque falleció antes del debate”.



VÍCTIMAS

Merlo informó que “gran parte de las víctimas van a ser resarcidas y volverán a ser propietarias de lo que les fue sustraído”. Al respecto, explicó que “las escrituras públicas mediante las cuales los condenados se apropiaron de 18 inmuebles rurales y urbanos fueron declaradas falsas, lo que implica que esos documentos no tienen efecto”.



"MODUS OPERANDI"

El funcionario del MPA aseguró que “la organización delictiva llevó a cabo diversas maniobras fraudulentas para apropiarse de inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el sur provincial”.

“A partir de las directivas impartidas por Di Benedetto, la asociación ilícita se repartía tareas según diferentes jerarquías entre sus integrantes”, expuso Merlo.

“Con pleno conocimiento de su accionar, los condenados confeccionaron los instrumentos jurídicos necesarios para desapoderar a los titulares registrarles los inmuebles afectados y transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la organización o de terceros”, indicó.



DELITOS

Di Benedetto fue condenado como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica. Dado que en uno de los casos el testigo no pudo brindar su declaración, el tribunal absolvió al abogado por un hecho de tentativa de estafa y falsificación de documento privado que le había atribuido la Fiscalía.

Por otro lado, Jaime se le impuso la pena por tomar parte en una asociación ilícita; como coautor de estafa y uso de documento falso; y como coautor, partícipe necesario e instigador de falsedad ideológica.

Sava fue condenado por ser miembro de una asociación ilícita; y como coautor de tentativa de estafa y falsedad ideológica.



OTROS 15 CONDENADOS

Además de los tres hombres a los que se les impusieron las penas en el juicio oral y público, fueron condenadas en juicios en los que se abreviaron los procedimientos otras 15 personas que integraban la asociación ilícita y cometieron las estafas inmobiliarias.

Merlo señaló que “si bien quedan instancias de apelación, desde el MPA pediremos la prisión preventiva de los condenados, a fin de que empiecen a cumplir las penas que les corresponden”.

El Fiscal Regional también hizo referencia a que “la investigación continúa en relación a maniobras fraudulentas cometidas en otros 30 inmuebles del sur provincial”. En tal sentido, informó que “las imputaciones ya fueron realizadas y se avanza en la presentación de la acusación”.