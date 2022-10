Se despidió con derrota

En la última fecha del Federal A 2022 fue derrota de Unión de Sunchales. Este domingo cayó por 1 a 0 en San Francisco ante Sportivo Belgrano, que convirtió el gol de penal a través de Ezequiel Gaviglio a los 48 minutos del segundo tiempo.

Se cerró así para el Bicho Verde una campaña de mucho sufrimiento, en la que pudo mantener la categoría restando una jornada.

El Federal A seguirá ahora con los octavos de final, de acuerdo al siguiente detalle: Olimpo de Bahía Blanca vs. Sansinena; Racing de Córdoba vs. Sportivo Las Parejas; Sarmiento de Resistencia vs. Juventud de San Luis; Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Sp. Belgrano; San Martín de Formosa vs. Estudiantes de San Luis; Ciudad de Bolívar vs. Douglas Haig; Central Norte vs. Sol de Mayo e Independiente vs. Gimnasia y Tiro.