Los dos se llevaron tarea para el hogar

(Por Darío Gutiérrez). - Lejos de las expectativas que habían generado en lo previo estuvieron Ben Hur y 9 de Julio en la apertura del Regional Amateur. En barrio Parque defraudaron en lo futbolístico, en un contexto donde hubo uno que quiso y no pudo (la BH), y el otro que no quiso tanto y se conformó con el punto (9 de Julio).

El partido invitaba a otra cosa porque había jugadores de buen pie en los dos equipos, pero sin embargo fue casi una utopía ver una jugada bien concebida a lo largo de los 90 minutos. Las imprecisiones le ganaron a los aciertos y además el trámite se hizo muy cortado en determinados pasajes, con lo cual costó entrar en ritmo.

En la BH se lo vio aislado y a la vez lento a Diego Jara, absorbido por los centrales del León. Y del otro lado Ibáñez fue el llanero solitario, con lo cual estaba bastante claro que iba a ser complicado encontrar situaciones de riesgo.

A lo largo de los 90 minutos podemos encontrar dos chances para el Lobo, una en el primer tiempo con un pase desde la izquierda para una diagonal de Mayenfisch, que dominó bien pero le quedó poco ángulo para el remate y la pelota dio en la parte exterior de la red. Y la otra fue en el segundo período con un cabezazo de Kummer en un corner que se metía en el arco, pero apareció justo Maldonado que estaba en ese palo para meter la cabeza y despejar al corner.

En el "9" podemos contabilizar solamente una oportunidad cerca del final de la etapa inicial, cuando Larrea -que apenas había entrado por el lesionado Peralta- le filtró un buen pase a Martinez, que se demoró un segundo de más cuando estaba para cruzar el remate, y llegó justo Kummer al cierre.

El Lobo tuvo mucho más la pelota, pero no supo cómo vulnerar el cerrojo visitante. Desde el banco no aportaron demasiado Pogonza y Parada, y Bianciotti entró recién faltando 5 minutos. El "9" a medida que fue pasando el tiempo se enamoró del 0 a 0 y cumplió su objetivo. Pero igualmente, los dos tendrán que mejorar mucho para el próximo partido.



BEN HUR 0 - 9 DE JULIO 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Gabriel Damiani.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Martín Alemandi; Cristian Barco (66' Luciano Pogonza), Joel Sacks, Joaquín Castellano y Diego López; Germán Mayenfisch (85' Agustín Bianciotti); Diego Jara (70' Brian Parada). Sup: Gonzalo González, Ezequiel Kinderkchnet, Juan Bessone, Alejandro Reyna. DT: Maximiliano Barbero.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Martín Sterren (62' Gastón Monserrat), Facundo Maldonado (86' Andrés Velazco) Maximiliano Aguilar y Brian Peralta (39' Leandro Larrea); Wilson Ruiz Díaz y Maximiliano Ibáñez (86' Lautaro Ocampo). Sup: Luciano Trejo, Santiago Burkhard y Agustín Tosetto. DT: Marcelo Werlen.

No hubo goles.

Amonestados: Aguilar, Ruiz Díaz e Ibáñez (9).