Todos cruzamos los dedos

A pocas semanas del debut albiceleste en Qatar, una sucesión de lesiones en figuras claves del equipo de Lionel Scaloni, hicieron que las alarmas se encendieran provocando la zozobra no solo en los hinchas de la Selección, sino también en el cuerpo técnico y especialmente en los propios futbolistas, conscientes del límite en el que se encuentran compitiendo en sus ligas y su relación estrecha, con el arranque del Mundial, para una eventual rehabilitación.

Las declaraciones de Lionel Messi, uno de los afectados, que debió ser reemplazado por una molestia muscular, afortunadamente ya en condiciones de competir, fueron un disparador para el debate ya que los casos que luego se sumaron como el de Ángel Di María y Paulo Dybala, comenzaron a demostrar que, en lo emocional, todos están afectados y este aspecto aparentemente silencioso, es tan importante como la salud física.

El regreso del rosarino le ha devuelto el alma al cuerpo a los entrenadores, el descanso después de un par de partidos cooperó para que esa pequeña molestia, no mutara en una lesión de otro grado que lo postergara un par de semanas; sin embargo, nadie le perderá la mirada hasta que la agenda del PSG lo autorice a sumarse al campamento argentino antes del viaje a Doha. Es como una espada de Damocles que todos los jugadores tienen sobre sí; el atípico desarrollo de esta Copa del Mundo ha comprimido el programa de partidos en todo el planeta fútbol y el estrés físico y psicológico al que están sometidos, aquellos que van a disputar el principal torneo FIFA, empuja este tiempo con ansiedad y cierto temor que una desventura los dejé afuera.



EL CASO DI MARIA

Tras someterse a unas pruebas médicas en el JMedical del elenco de Turín, la Vecchia Signora explicó que el argentino tiene “una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho”. Según el comunicado, su recuperación demandaría aproximadamente unos 20 días, por lo que llegaría en óptimas condiciones para el debut ante Arabia Saudita en Estadio Lusail.

De esta manera, la futura citación de Fideo para disputar la próxima Copa del Mundo no corre peligro y habrá que estar atentos a su evolución médica para ver si podrá jugar algún partido con el conjunto italiano antes del parate de las competencias. Lo que es seguro es que el extremo argentino se perderá los duelos ante Torino, Empoli y Lecce por el Calcio italiano, y la visita a Portugal en un duelo clave ante Benfica por la Champions League.

En el caso del encuentro ante el PSG de Lionel Messi a jugarse el 2 de noviembre en Turín, su posible participación sería muy sobre el final de la recuperación. Lo mismo que para ser parte del plantel en el clásico ante Inter previsto para el 6 de noviembre. Los encuentros a los que sí podría aspirar retornar antes de sumarse a la selección argentina serían los que Juventus enfrentará al Verona (10/11) y Lazio (13/10).

Hay que recordar que Di María no pudo terminar el duelo ante Maccabi Haifa por la cuarta fecha del Grupo H en el Estadio Sammy Ofer de Israel. El ex Rosario Central dejó la cancha a los 22 minutos del primer tiempo luego de realizar un pique que le disparó una dolencia en la zona posterior del muslo derecho. Apenas detuvo esa corrida en mitad de cancha, miró a su entrenador e inició su caminata rumbo a la zona del banco de suplentes para dejarle su lugar a Arkadiusz Milik.

Es la segunda vez que el ex Paris Saint Germain sufre un problema muscular en su primera temporada con la Vecchia Signora en la que nunca pudo completar los 90 minutos en las siete participaciones que tuvo el delantero entre los 13 encuentros por Serie A y el máximo torneo de clubes en Europa.



DYBALA AL LIMITE

La frase de José Mourinho ya había sido suficientemente preocupante: “Es poco probable que pueda volver antes de 2023″. Descartado el resto de la temporada en Roma, la pregunta que se instaló es si Paulo Dybala, entonces, iba a poder llegar físicamente en condiciones para el Mundial de Qatar. Los estudios iniciales dieron confirmaciones de un problema en el cuádriceps femoral izquierdo, pero recién la resonancia magnética que le practicaron en las últimas horas en la Clínica Villa Stuart dio mayores precisiones del tema: tiene una lesión en el recto femoral izquierdo.

Si bien el planteo es que “Dybala podría recuperarse de la lesión antes del inicio” del Mundial, la realidad es que hoy su presencia es un verdadero misterio. Seguramente estará en la nómina preliminar que se presentará en los próximos días y en base a los próximos estudios se conocerá si lo incorporan a la lista definitiva. En Italia confirmaron que la Joya habló tanto con Lionel Scaloni como con su ayudante, Walter Samuel, quienes le dieron “algo de consuelo”. “No se ha comunicado oficialmente el alcance de la lesión, pero se supone que ronda el segundo grado, dado que el argentino, lesionado el pasado 9 de octubre, permanecerá parado unas cinco semanas”, analizaron en la Gazzetta dello Sport, el mismo medio que aceptó su participación en Qatar “pende de un hilo”.

Todo indica que las principales figuras de la Scaloneta llegarán bien recuperadas y en el caso de Messi, con buen ritmo futbolístico. Lo del ex jugador de Instituto, por la gravedad del cuadro lo dejará al límite del alta médica y le propondrá al técnico albiceleste, resolver el dilema de la ratificación de la convocatoria o la difícil decisión de excluirlo definitivamente.

A cruzar los dedos y a confiar en el destino para que insista con hacerle un guiño cómplice a este plantel que ha despertado una expectativa inusual, con un voto de confianza pocas veces comparable.