Primer debate antes del ballotage Bolsonaro-Lula

BRASILIA, Brasil, 17 (Reuters). - Al iniciar el debate cara a cara, con 15 minutos para cada uno, Lula elogió los proyectos creados por sus gobiernos entre 2003 y 2010. Habló de programas como ProUni y Fies, así como de la construcción de universidades federales y luego le preguntó a Bolsonaro cuántas instituciones educativas construyó en los últimos cuatro años.

Bolsonaro contestó que no fue tiempo de construir universidades por la pandemia del Covid-19. "No era el momento", afirmó el mandatario.

El ex presidente aprovechó para recordarle a su rival que llamó "gripezinha" al coronavirus y lo acusó de negligencia en el tratamiento de la pandemia en Brasil.

Además, Lula lo cuestionó por el retraso en la compra de vacunas. "Lleva sobre sus espaldas el sufrimiento de los brasileños", lo acusó.

En su respuesta, Bolsonaro dijo que Brasil comenzó a vacunar a partir de 2021 y que fue uno de los países "que más vacunó en el mundo y más rápido".

"El hecho concreto es que su negligencia provocó la muerte de 680.000 personas, cuando más de la mitad podrían haberse salvado", insistió Lula.

El mandatario se defendió de las acusaciones de Lula sobre la gestión de su gobierno y apuntó contra los gobiernos estatales a quienes acusó de corrupción en la compra de vacunas.

En otro momento, Lula cuestionó que Brasil hoy "solo refina el 80% de la gasolina que utiliza, mientras que en su gobierno la refinación era del 100%".

Por su parte, Bolsonaro explicó que la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania fueron responsables del aumento de los precios de los combustibles. Sin embargo, se jactó de que Paulo Guedes, quien está al frente del Ministerio de Economía, es un "orgullo" para su gobierno.

La periodista Patricia Campos Mello, de Folha de Sao Paulo, dijo que las elecciones han estado marcadas por las "fake news". Así, preguntó a los candidatos si se comprometían a proponer una ley específica para los actores públicos que divulguen información no veraz.

En su respuesta, Lula dijo que hasta ahora la Justicia Electoral ha retirado de los medios de comunicación más de 36 anuncios electorales falsos de la campaña de Bolsonaro. También dijo que el presidente "dice 6 ó 7 mentiras al día".

"Creo que hay que regular la campaña, que la Justicia tiene que tomar la decisión. Y cada vez que haya una mentira presentaremos una demanda", añadió Lula.

Q su turno, Bolsonaro llamó mentiroso a su oponente: "Lula si no mintieras no serías tú", sentenció el presidente. "Ya me llamaron genocida, caníbal", dijo Bolsonaro.