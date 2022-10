El Concejo analizará siete proyectos

La Ordenanza que determina el cronograma de antigüedades máximas para el recambio de unidades de taxis y remises establece que podrán estar en servicio por 12 años, los vehículos años 2022, 2023 y 2024; 11 años, los patentados en 2025 y 2026; y 10 años los del 2027

Si bien la obligación legal es el recambio de las unidades que cumplan 10 años de antigüedad, el estado local tiene herramientas para aliviar a los sectores que han sido más afectados en el marco de la pandemia por coronavirus.

Más allá de las secuelas pandémicas, en los considerandos se argumenta que la flexibilización obedece también a que sobreviven problemas de stock, falta de oferta, altísimos costos y financiamiento escaso que peligra la posibilidad de recambio de las unidades.

Se aclara también que la antigüedad no es el único requerimiento para mantener la calidad de la prestación, ya que anualmente los vehículos deben aprobar la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y la Verificación Municipal semestral, siendo estas, exigencias fundamentales para poder circular de forma segura con los estándares.

La norma que impone la Hora Silenciosa en supermercados y grandes superficies comerciales de la Ciudad de Rafaela persigue como fin el de garantizar el derecho a la inclusión e integración social de las personas autistas y otras con escasa tolerancia a los ruidos y luces intensas.

Se entiende por hora silenciosa la merma significativa en la intensidad de las luces y los ruidos durante un lapso determinado.

La iniciativa indica que la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Salud y deberá definir los días y horarios de la hora silenciosa se aplicará, procurando establecer, como mínimo, 120 minutos repartidos en dos jornadas de lunes a viernes, y 60 minutos los sábados.

Además, se especifica que los locales comerciales deberán: ubicar, en un lugar visible, un cartel informativo donde consten, en forma clara y precisa, los días y horarios de la hora silenciosa y toda otra información que sirva a los objetivos de la presente ordenanza; capacitar al personal para que pueda atender específicamente a personas autistas y otras con escasa tolerancia a los ruidos y luces intensas y para que pueda implementar y cumplir las acciones que deben llevarse a cabo durante la hora silenciosa.



PAVIMENTO

H. YRIGOYEN

Un proyecto de Resolución presentado por la bancada conformada por la UCR y el PRO solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que a través de las áreas correspondientes informe al Concejo si existe un proyecto técnico para realizar la pavimentación en Bv. Hipólito Yrigoyen, entre las calles Marchini -Vieytes y Colombia. A su vez, requieren del Gobierno local que gestione los fondos necesarios para la realización de dicha obra en otros niveles de gobierno.

Argumentan el pedido señalando que “en los últimos años nuestra ciudad creció de manera considerable hacia el sur dando nacimiento a nuevos barrios como La Cañada y El Bosque, y crecimiento del Brigadier López”.

La continuación de Bv. Hipólito Yrigoyen hacia el sur, desde calle Marchini-Vieytes hasta calle Colombia no cuenta con la obra de pavimento, siendo una arteria de alta transitabilidad, principalmente utilizada por los vecinos de los barrios Brigadier López y El Bosque como vía de acceso.

Y recuerdan que “desde hace tiempo los vecinos piden la realización de la obra, considerando que dicho sector se ha consolidado y son cientos de familias las que habitan y transitan el sector a diario”.



EL GAS QUE

NO LLEGA

También mediante un proyecto de Resolución, el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, le solicita al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que proceda informar el estado de ejecución de la obra correspondiente al Gasoducto Regional Centro II y “especificar cuáles son los motivos por los cuáles la finalización de la misma no se concreta”.

Fundamenta su pedido en que “el sostenido crecimiento de la demanda del servicio de distribución de gas natural por redes, el Gasoducto Regional Centro se encuentra operando al 100% de su capacidad, por lo que no cuenta con posibilidad de nuevas conexiones”, situación que podrá ser resuelta por el Gasoducto Regional GNEA Rafaela-Sunchales, que permitirá suministrar gas natural a 34.000 usuarios en nuevas localidades.

Explica el demoprogresista que este Gasoducto Regional comienza a la altura de la localidad de Recreo y sigue la traza de la Ruta Provincial Nº 70 hasta Esperanza. De allí se conecta a la ciudad de Rafaela y finaliza en Sunchales, en el departamento Castellanos” “la demora en concluir una obra tan esperada” es “motivo de permanente consulta de los vecinos de nuestra ciudad”.



CONTROL DE

ROEDORES

Por una Minuta de Comunicación, el edil pedepista le pide al DEM que “lleve a cabo tareas de monitoreo y control sobre los roedores en descampados, vías del ferrocarril, plazas, desagües de la ciudad, inspeccionar negocios y/o empresas en todos los barrios, no solo en el centro o macro centro”.

Fundamenta el pedido en que “se han llegado a contar hasta una docena de enfermedades susceptibles de ser transmitidas directamente por los roedores” y “es fundamental eliminarlos cuando se convierten en una plaga para evitar mayores problemas”.

Expone en la iniciativa que “como acción del Estado local para el control de los roedores que invaden nuestra Ciudad, se entregan bolsitas de un pesticida denominado Rodenticida, y en muchos casos los vecinos no saben dónde colocarlo con la peligrosidad que eso conlleva”. De igual manera, el Concejal del Frente Progresista advierte que en otras oportunidades “se terminan comprando en veterinarias y supermercados, sin saber verdaderamente qué clase y calidad de producto están adquiriendo”.

También recuerda que “no todos quienes padecen la invasión de roedores pueden acceder a un tratamiento de una empresa privada para combatir esta plaga”.

Por todo ello, considera que “corresponde la implementación de un conjunto de técnicas de saneamiento que se emplean para el control o exterminio de ratas y ratones” las que deben ser informadas a los vecinos.