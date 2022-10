Dos detenidos por un ataque a puñaladas

El jueves último a las 20.30, un joven de 24 años de edad domiciliado en calle M. Obligado al 1300 de barrio Villa Podio expuso en sede policial del Destacamento N° 9, que estaba en la vereda de su casa junto a una sobrina, cuando se acercaron en una moto color negra, dos personas conocidas por él, identificadas como Luciano B. y Juan C. -se omiten los apellidos-, el primero encapuchado y vestido de color negro; y la otra persona a rostro descubierto y con ropa deportiva.

En ese contexto, Juan C. se bajó de la moto con una cuchilla grande en la mano, por lo que las víctimas se introdujeron rápidamente en su domicilio; no obstante el denunciante recibió un golpe en la espalda con el cuchillo, lo cual le rompió su vestimenta, mientras el atacante seguía lanzando puñaladas al aire; logrando escapar con su sobrina milagrosamente ya que el atacante no logró romper la puerta de ingreso a la vivienda y por eso se retiraron del sitio.

En el hecho interviene la fiscal Dra. Fabiana Bertero, por los delitos calificados provisoriamente como "lesiones leves dolosas".

Viene al caso recordar que todo lo narrado se produjo en la misma cuadra donde hace seis meses asesinaron de un balazo en una axila a Matías Bejarano, de 29 años; y que en el hecho que ahora nos ocupa, el mismo apellido vuelve a estar presente entre los atacantes. Por lo dicho, no se sabe si este ataque con armas blancas tiene o no relación con el crimen de Matías Bejarano, en el mes de junio pasado, o es sólo pura coincidencia.



DETENIDOS

Así las cosas, siendo las 2.00 de la madrugada del viernes, personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) procedió al traslado a sede del Destacamento N° 9 de Juan C., de 19 años, quien por orden de la fiscal Fabiana Bertero quedó detenido. No habían pasado muchos minutos cuando en la unidad de orden público se presentó asimismo su compañero, Luciano B., de 28 años, quien también quedó detenido por orden de la Fiscalía.