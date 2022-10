La Alcaidía Regional de Santa Fe descomprimirá comisarías y permitirá sumar policías a las calles

Este lunes 17 de octubre se realizará el primer traslado de 16 detenidos, y de esta forma quedará inaugurada la flamante Alcaidía Regional, que comparte predio con el penal N° 2 de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.

Con una inversión millonaria y tiempo récord de habilitación, la nueva Alcaidía permitirá descomprimir la sobrepoblación en comisarías y otorgará mayor dignidad a los internos. Además, cuenta con nueva tecnología para el control de visitas y 180 agentes recién egresados del Servicio Penitenciario. Es la primera obra carcelaria autónoma en las últimas tres décadas en el departamento La Capital.



UNA OBRA INÉDITA EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

“Es una obra histórica, una movida muy grande, porque en los últimos 25 años en el centro norte de la provincia no hubo una inauguración de una obra penitenciaria autónoma como esta Alcaidía; hay que ir muchos años hacia atrás para encontrar una infraestructura penitenciaria similar”, explicó el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez. A esta primera reubicación de 16 detenidos, continuarán traslados de entre 15 y 30 más, hasta lograr en cuatro semanas descomprimir la sobrepoblación de las comisarías. Como ya no volverán a alojar detenidos, los internos que quedan en las comisarías van a ir disminuyendo a medida que se definan sus situaciones.

Además, Gálvez destacó la función clave “que cumplirá la nueva Alcaidía reemplazando el alojamiento de detenidos a las comisarías, en algunos casos con sobrepoblación, peligro de fugas y malestar de los vecinos que muchas veces comparten medianeras. Algo que sucede tanto en el departamento La Capital como en Castellanos, San Lorenzo y Reconquista. Además, permitirá que los policías de estas dependencias puedan volver a su función de prevención”.

“Esas son algunas de las ventajas que tiene una Alcaidía como la que estamos inaugurando, con seis pabellones, un área de gobierno con oficinas administrativas, boxes para profesionales como abogados y psicólogos, un salón de usos múltiples, entre otras dependencias”, reseñó Gálvez. Y destacó que por primera vez la provincia incorpora una tecnología especial para el control de ingresos, la que también será compartida con el acceso al penal Las Flores.

“Se trata de un body scan (escáner corporal), que permite un sistema de inspección interior y exterior del cuerpo en tiempo real, y detectará cualquier objeto, como herramientas, celulares, baterías, dinero, droga, polvos narcóticos, tarjetas SIM”, explicó. Mientras esto sucede, una cinta transportadora de carga pasará bolsos, paquetes y mochilas de todos los ingresantes por un arco detector.

Ambas innovaciones tecnológicas son consideradas como un avance de relevancia para impedir los intentos de ingresos ilegales. La etapa descripta no suprime la requisa tradicional a toda persona que ingrese a la Alcaidía, como también a Las Flores. Gálvez adelantó que “ya están en marcha las licitaciones para replicar esta tecnología en los penales de Coronda y Piñero, lo que constituirá un obstáculo para el ingreso de celulares”.



LOS PRIMEROS TRASLADOS

El lunes 17 a las 10 se realizarán los primeros traslados, a dos semanas de la entrega de las obras. Se trata de 16 detenidos que forman parte de la sobrepoblación de la comisaría 12 de Santo Tomé, en la que hubo fugas, quema de colchones, motines y reclamos de los vecinos. Luego de este primer traslado continuará el retiro de la sobrepoblación de las comisarías del barrio El Pozo, de la Seccional Octava, en el noreste de la ciudad, y la Subsegunda de Santa Rosa de Lima. El plan de traslados comenzará por las comisarías de La Capital, y posteriormente continuará con sus similares de los departamentos Castellanos y San Lorenzo.

Con la Alcaidía habilitada en su faz operativa, los detenidos ya no quedarán alojados en las comisarías, donde sólo realizarán los trámites de identificación. Gálvez ubica el inicio del alojamiento en comisarías unas dos décadas atrás, con el gran motín que se produjo en lo que se conocía como La Piojera, ubicado en el subsuelo de la Jefatura de Policía (hoy Ministerio de Seguridad), y que derivó en la construcción de un pabellón dentro de Las Flores para alojar detenidos que a partir de ese momento pasaron a las comisarías.

“Hace 15 años que hay internos en las comisarías que están sobrepobladas, destruidas, donde se producen motines y fugas, y hubo dos muertos por quemas de colchones, de modo que esta obra tiene una importancia enorme, primero porque al detenido se lo ubica en un lugar más digno y se libera a policías que hoy cuidan presos”, recalcó el Secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios.



RESPUESTAS INMEDIATAS

La obra que se inaugura en las cuatro hectáreas baldías frente al penal de Las Flores, comprende el Módulo de Alcaidía Regional, un edificio de gobierno e infraestructura. Se levanta como un conjunto edilicio imponente al frente del penal de Las Flores, y demandó una inversión de unos 1.200 millones de pesos al gobierno provincial. El gobernador Omar Perotti requirió que los tiempos de construcción se acortaran para dar respuesta inmediata a los problemas planteados.

La Alcaidía consta de seis pabellones con celdas simples y dobles para albergar a 240 detenidos, en planta baja y alta, con área de control de guardia en la cabecera de los mismos. Además de un sector de admisión e ingreso y recepción de visitas. Por su parte, el área de gobierno aloja funciones administrativas, casino de oficiales, zona de ingreso y requisa principal de visitas.



MEJORES CONDICIONES PARA

LOS INTERNOS Y SUS FAMILIAS

La Alcaidía representa también mejores condiciones para los internos y sus familias, que ahora tendrán oportunidad de visitarlos en lugares más acordes, ya que una comisaría no está preparada para cumplir esas funciones. “Es un paso adelante en este sentido”, reiteró Gálvez, que calificó a la obra como histórica, necesaria y muy pedida”.