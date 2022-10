Productos de cartón y reciclable

La Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, distingue las buenas prácticas ambientales que realizan vecinos y vecinas de la ciudad. En esta oportunidad Diego Angulo presenta Cartonnia, un emprendimiento sustentable que fabrica mobiliarios, artículos y soluciones innovadoras confeccionadas en cartón corrugado reciclado y 100% reciclable.

Diego tiene 47 años y vive en el barrio El Bosque. Le gusta disfrutar de la familia, los deportes al aire libre, recorrer caminos de Argentina en motocicleta; y también innovar en soluciones creativas tanto en el ámbito personal como profesional. Egresado de la Licenciatura en Organización Industrial de la UTN Facultad Regional Rafaela, es director de Dapack S.A. y socio en Cartonnia.

“El lema de Cartonnia es “Nuestro universo en cartón”. Esas palabras resumen en gran medida este proyecto. “Todo lo que producimos es 100% reciclable, hacemos productos con tecnología digital de punta con muy baja huella de carbono”, contó Diego.

“El material utilizado, además de ser ecológico, es ultra resistente y especialmente desarrollado para estos artículos. Nuestros conocimientos técnicos, aplicados al proceso de diseño/desarrollo/testeo, nos permiten obtener productos de alta calidad, funcionales e increíblemente resistentes. Esto se encuentra totalmente en el lado opuesto de la creencia general sobre la resistencia del cartón: ¡sí resiste, y mucho!. Todo depende del tipo de cartón, del diseño, de la estructura y del proceso de desarrollo, prototipado, testeo y posteriores controles de calidad. Todo ello sucede en Cartonnia cuando lanzamos un artículo al mercado”, sumó.



PRIMEROS PASOS

Sobre quienes conforman Cartonnia, Diego, dijo: “Gracias al espíritu innovador siempre activo en nuestro equipo de trabajo, a nuestra pasión por la sustentabilidad y por brindar soluciones para este mundo que nos alberga, creamos este proyecto un mes previo al inicio de la cuarentena en febrero de 2020, con el objetivo de hacer productos que agreguen valor para el planeta, la sociedad y las organizaciones, preservando el ambiente”.

El contexto de crisis, les brindó la oportunidad de plantear un nuevo modelo organizativo, y comenzar con el desarrollo de artículos que en ese momento eran necesarios, “por la nueva dinámica social y el impacto de la pandemia en la vida cotidiana”, comentó Diego.

“El primer producto que desarrollamos fueron camas de cartón para los centros de cuarentena, las cuales fueron certificadas por INTI. Para su validación, INTI nos abrió especialmente sus puertas para la realización de un ensayo de compresión sobre las camas de una plaza, las cuales resistieron más de 400 kg de carga sin problema alguno. Esas camas luego se hicieron famosas en los JJOO de Tokio 2020, por ser utilizadas en la Villa Olímpica. En ese momento, el resultado obtenido, nos permitió certificar la potencialidad y factibilidad de la idea original del proyecto”, agregó.



EMPRENDEDURISMO VERDE

Cuando consultamos sobre la tarea de emprender en el ámbito de la sustentabilidad, Diego explicó que “implicó muchísimo esfuerzo, tiempo, actitud y constancia en el objetivo a lograr. Ha requerido formar un equipo preparado y de confianza, pero por sobre todo con actitud emprendedora y totalmente alineado a generar innovación y nuevas alternativas ecológicas”. También, resalta que para que el proyecto realmente tenga en cuenta el cuidado del ambiente, fue necesaria también una importante inversión tecnológica: “Durante la definición del concepto y su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios de flexibilidad, digitalización y bajo o nulo impacto sobre el ambiente. Nuestro único residuo, luego de optimizados los diferentes diseños, son pequeños restos de cartón que se recolectan para su reutilización, o reciclado en el caso de que la primera opción no sea factible. Al final del día contamos con 0 residuo contaminante para nuestro planeta”. “Además de buscar constantemente optimizar el proceso, aprovechando los recursos disponibles, y reutilizar y reciclar el material en un 100%, también realizamos acciones tendientes a reducir o mantener en niveles muy bajos el consumo de energía, justamente trabajando en el perfeccionamiento constante de nuestras actividades. También hemos reducido el impacto ambiental y el costo en la logística de los envíos que realizamos a todo el país, embalando de manera práctica los productos para que el tamaño de la caja y peso sea menor”.

Gracias al camino recorrido, Diego, destacó que “realmente es un emprendimiento que nos brinda múltiples beneficios: el placer de poder disfrutar del proceso evolutivo del proyecto, y a su vez verlo consumado en la realidad. También, poder observar cómo el mercado adopta cada vez más este tipo de soluciones ecológicas y sustentables, gracias a la mayor conciencia en las decisiones y hábitos de consumo. Y por último cómo todo esto confluye finalmente en el cuidado de nuestro único y frágil hogar: el planeta Tierra”.



UN DESAFÍO COTIDIANO

Diego, concluyó la entrevista invitando a la ciudadanía a involucrarse de manera activa, aunque sea en pequeñas acciones, incorporando la sustentabilidad en las decisiones que tomamos diariamente., y compartió una frase que marcó el recorrido del proyecto: “El mundo puede convertirse en un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal sino, por aquellos que no hacen nada por evitarlo” (Albert Einstein). “Debemos recordar siempre que solo existe un Planeta Tierra, solo tenemos este hogar, y también tenemos todo un universo en cartón para contribuir a su preservación, para las generaciones actuales y principalmente para las que vendrán”, destacó. Para más información sobre el proyecto: Instagram @cartonnia.ar; sitio web y tienda online: www.cartonnia.com. El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio, acciones sustentables, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano. Es una iniciativa que se lleva adelante desde hace 4 años, destacando a vecinos y vecinas de la ciudad, que comparten sus historias. Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail a [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.