En su visita a la ciudad, Rossi y Busatto analizaron las elecciones del próximo año

Durante la mañana de este sábado, en la sede del Sindicato de la Carne de nuestra ciudad, se llevó a cabo un encuentro de trabajo con la militancia peronista local y regional con la presencia de algunos representantes importantes de la fuerza. En este sentido, estuvieron de visita el jefe del Bloque Justicialista en Cámara de Diputados, Leandro Busatto, como así también el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi. Además, la ocasión fue propicia para impulsar de alguna manera en Rafaela la precandidatura de Busatto a gobernador de Santa Fe en las elecciones que se vienen para el 2023, además de analizar el panorama electoral del próximo año y de hablar sobre varios temas de política nacional e internacional. Lo cierto es que en esta primera instancia, todo apunta a que el oficialismo tomará distintos caminos.

No obstante, en el inicio de la extensa charla con los medios, Rossi manifestó que "venimos a Rafaela a realizar una jornada de trabajo y debate con todos los compañeros del departamento Castellanos y la región en el marco de una serie de actividades que el espacio está realizando, impulsando la candidatura a gobernador de Leandro Busatto, donde estamos convencidos que es la mejor propuesta que puede tener el peronismo, el Frente de Todos, en las próximas elecciones, donde nos vamos a encontrar con un desafío importante en la provincia, probablemente con un escenario en donde una gran parte de la oposición esté unificada y que va a tener una impronta, muy de derecha por decirlo de alguna manera. Y nosotros creemos que lo que hay que construir desde el peronismo es una opción que no solamente convoque al peronismo sino que también convoque a los sectores progresistas de Santa Fe y que son muchos y que están representados en distintas regiones. Nosotros creemos que Leandro es un dirigente que tiene claramente esa capacidad y no todos la tienen, la de convocar a esos 2 sectores. Así que vamos a tratar de ganar las elecciones haciendo una propuesta distinta, donde vamos a dialogar con los compañeros de la zona".

Sobre cómo analizan la oposición y como ven al oficialismo, que ha comenzado a mostrar sus cartas de cara al 2023, Rossi, ex ministro de Defensa, argumentó que "nosotros tenemos muchas expectativas. Tomamos una decisión temprana, ya que a principios de año hicimos distintos plenarios en varios lugares de la provincia dando a conocer la candidatura de Leandro. Presuponíamos un escenario de estas características porque apenas terminadas las elecciones del 2021 se empezó a hablar en Santa Fe del Frente de Frentes y creíamos que a partir de ese momento lo que teníamos que hacer era trabajar alrededor de una propuesta distinta. La verdad es que estamos muy contentos y con mucha expectativa y con muchas energías recargadas. Lo único que nos falta conocer es el cronograma electoral, donde hay un solo santafesino que lo conoce, que es el gobernador, con lo cuál corre con alguna ventaja. Sería bueno que ya lo informe a toda la política santafesina para ver cuándo van a ser las elecciones, en junio o en septiembre, para empezar a diagramar nuestros esfuerzos alrededor de eso".



"SE DEBE DEFINIR UNA

ESTRATEGIA ELECTORAL"

A continuación, en relación a la división del peronismo en la provincia, Busatto opinó que "nosotros nunca hemos dividido el peronismo, al contrario, diría más, hemos sido siempre muy generosos con el resto del peronismo. Lo que el peronismo debe hacer es definir una estrategia electoral. En aquel momento, en el 2019, pese a nosotros sabíamos que se hizo una gran elección como comunidad ciudadana en el 2017, donde en Rafaela incluso habíamos ganado las elecciones, resolvimos que lo que estaba por encima de nuestras apetencias sectoriales era el interés superior del pueblo de la provincia de Santa Fe que necesitaba ver un peronismo que a nivel nacional y provincial tuviera candidaturas únicas que sintetizaban las expectativas de todos. Dimos un paso al costado, no presentamos candidato a gobernador, hicimos un acuerdo político electoral con varios sectores donde resolvimos llevar a Omar Perotti como gobernador y hoy nos parece que en el marco de esa misma unidad, que es una unidad de criterio, de concepción, una unidad común sobre qué queremos decir sobre los trabajadores de Santa Fe, sobre la seguridad, debemos tener una estrategia electoral que nos permita construir una propuesta política diferencial porque no pensamos lo mismo que el gobernador en todos los temas y tampoco participamos en la gestión provincial. Tenemos una visión de que el gobierno ha hecho algunas cosas bien y otras las ha hecho definitivamente mal y eso a nosotros nos obliga a generar una propuesta electoral porque el peronismo siempre fue más amplio que el sector que gobierna y porque hay mucha gente esperando que el peronismo le de respuestas a sus expectativas individuales y colectivas en función de sus problemas cotidianos".



DIFERENCIAS CON PEROTTI

"Nosotros tuvimos una visión sobre la política de seguridad diferente. Creímos en un principio en un intento que el gobierno hizo de conducir a la seguridad desde un lugar distinto, en una tarea que le diera a la Policía de la provincia orgullo, pero sentimos que la provincia fracasó en el planteo que hizo y que además, después fuimos retrocediendo en esa idea. La otra diferencia que tenemos es que somos un partido que básicamente tiene como columna vertebral a los trabajadores, y para nosotros, un gobierno peronista peleado, divorciado y tensionado con los trabajadores es un gobierno que está equivocando el rumbo. No veo ninguna circunstancia para que una provincia en donde ratifica su superávit en todos lados y buenos números, tenga que pelearse, a razón de una huelga por semana, con los trabajadores del estado, con los docentes, con los trabajadores de la salud. ¿De qué te sirve tener una provincia rica sino son ricos tus trabajadores? Nosotros también creemos en la perspectiva de futuro. Queremos una provincia que integre a los pibes, las pibas, que cualquiera se sienta orgulloso, viva donde vida, y que tenga la posibilidad de que el estado sea el actor central para dinamizar algunas discusiones con la provincia que faltan dinamizar. Creo profundamente en la producción, en el trabajo y creo que el estado debe pararse en el medio para que esa fuerza productiva y de trabajo. Faltan más gestiones y políticas activas en varias cuestiones, como la agenda ambiental, el desarrollo de la vivienda propia, donde hay muchos santafesinos que no la tienen. Pero también hay cosas que se hicieron bien, como rutas para la producción, donde hay que continuarlas, caminos de la ruralidad, que está perfecto y se de continuar. Además hay que sacarse la idea de que todo lo que empieza con uno tiene que ser distinto a lo que venía antes, donde para mí fue uno de los errores que cometió este gobierno, creer que todo lo que se había hecho antes estaba mal y que había que hacer todo de nuevo. Y hago un humilde llamado para que los dirigentes santafesinos que tenemos vocación y ganas de gobernar la provincia el año que viene, empezamos a discutir ideas. Tengamos una agenda propositiva, de propuestas concretas, y después que la gente elija con la esperanzas de poder vivir mejor", sentenció Busatto.