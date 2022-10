Gran crecimiento de las ventas en la previa del Día de la Madre

Con un viernes lluvioso que dificultó las ventas, ayer se acumularon muchas familias en el bulevar Santa Fe y en sus calles cercanas, con el fin de encontrar un buen regalo para mamá: desde indumentaria, calzado, joyería, perfumería, marroquinería, tecnología y gastronomía, una variedad de productos que demostraron ser de los más elegidos.

Por la mañana, los comercios sacaron sus carteles a la vereda con promociones típicas de estas celebraciones. Había ropa con un 20 % de descuento en efectivo, financiaciones de 3 y 6 cuotas sin interés, algunos 2x1 y rebajas por cambio de temporada. "¡Feliz día mamás! Pasen y vean lo que pueden encontrar para celebrarla en su día", decía un cartel de una tienda de indumentaria. Es que los precios y las ofertas eran más que llamativos y la gente, sin dudar, entraba a ver qué podía elegir.

Se vieron muchos papás acompañados por sus hijos disfrutando también de un paseo matutino que terminaba en un gran desayuno; pero, además, salieron las mamás a elegirse algo para sí mismas, para "después no tener que cambiar porque capaz no me gusta o no me queda", dijo Analía entre risas para este medio, mientras removía perchas y buscaba blusas o vestidos.

Por la tarde, aunque muchos ya habían salido a hacer las compras, se observó nuevamente una gran concurrencia. La gente entraba y salía de los locales, preguntaba precios y aprovechaba el tiempo libre. A pesar de que el día estuvo nublado y fresco, las actividades culturales siguieron activas, principalmente, Plaza Feria. En una edición especial por el Día de la Madre, los artesanos ofrecieron sus productos y algunas novedades. Desde cactus y plantas, hasta velas y sahumerios, joyería y artículos de madera. El objetivo de esta feria, que se realiza en varios fines de semana del año, es ampliar las posibilidades laborales y artísticas a realizadores locales, fomentando el enriquecimiento de la oferta cultural y de esparcimiento para la comunidad.

Las familias paseaban por las cuadras del centro con los cochecitos, algunos con mate. Los niños corrían y jugaban entre ellos. Se vieron muchas bufandas, camperas y abrigos que la gente tuvo que sacar del armario por los cambios climáticos constantes que trajo octubre.

Según la información que pudo recopilar este medio, las ventas fueron muy buenas en esta previa a la celebración de hoy. En el local de marroquinería New York, la empleada comentó que "se vendió mucho más, sobre todo billeteras y carteras. Fueron muchos padres los que vinieron y también hijas". Por otro lado, en Santiago Deportes, comentaron que "se vendieron muchos artículos; desde indumentaria hasta calzado. No hubo aumentos en el costo de los mismos".

Se recuerda que hoy continúa Plaza Feria con los stands de artesanos en la Plaza 25 de Mayo. Actuarán, para animar la celebración, Roque Cejas; La Remo Tango, orquesta juvenil de tango; RP Big Band; Germán Vega y La Onda Kuartetera. Además, se espera un clima agradable; el cielo se presentará despejado, con una máxima que llegará a los 26° C.

Sin dudas, el Día de la Madre es una de las fechas comerciales más importantes del año. Las expectativas de los comercios eran muchas y parece ser que que quedaron satisfechos con sus ventas. Aunque a mamá se la celebra siempre, en este día especial afloran los sentimientos y los hijos buscan agasajarla del modo más amoroso posible.