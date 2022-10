Se pusieron en marcha los octavos de final

Estudiantes de Buenos Aires superó 3-0 a Chaco For Ever y Defensores de Belgrano derrotó 1-0 a All Boys.

Estudiantes de Buenos Aires se hizo fuerte de local y derrotó 3-0 a Chaco For Ever en el Estadio Ciudad de Caseros y se clasificó a los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Con goles de Facundo Castelli, Facundo Pereyra y Tomás Bolzicco, el Pincha eliminó al Aurinegro y se ilusiona con un lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

En un primer tiempo donde fueron ampliamente superiores, el elenco de Walter Otta logró ponerse en ventaja en apenas ocho minutos. Tras un gran desborde de Enzo Acosta por izquierda y un centro al área, Facundo Castelli apareció por el medio para abrir el marcador de cabeza. Sobre los 20 minutos de juego, Kevin González enganchó en el área y fue derribado por Gonzalo Lucero, Sebastián Zunino cobró penal y Facundo Pereyra se hizo cargo de la ejecución para el 2-0.

En el segundo tiempo, los locales siguieron demostrando la superioridad y tuvieron varias chances claras de liquidar el partido, lo que lograron en tiempo de descuento gracias a un golazo de Tomás Bolzicco, que cruzó una gran volea para sentenciar el resultado. Estudiantes de Buenos Aires derrotó 3-0 a Chaco For Ever y se clasificó a los cuartos de final del reducido.

Por otro lado, Defensores de Belgrano derrotó 2-0 a All Boys como visitante. Ezequiel Aguirre, a los 46 minutos de la primera parte abrió el marcador para los del Bajo Núñez y Nicolás Benegas, a los 47 del complemento, puso cifras definitivas a la victoria.



Los octavos siguen este domingo: 13:10 (TyC Sports): Gimnasia (Mendoza)-Deportivo Morón. Árbitro: Gastón Brizuela; 18:05 (DirecTV): Almagro-Independiente Rivadavia (Mendoza). Árbitro: Pablo Giménez; 18:10 (TyC Sports): Estudiantes (RC)-Deportivo Riestra. Árbitro: José Carreras.