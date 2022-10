Proponen plan de estabilización sin congelar precios ni salarios

La economista Marina Dal Poggetto consideró que en la Argentina "urge" aplicar un plan de estabilización, pero rechazó que se puedan congelar precios y salarios. "Urge un plan de estabilización y también que se encuentre algún esquema de gobernabilidad. Pero no hay recetas fáciles. La reacción del Gobierno pareciera ser congelar todo, pero con esta inercia inflacionaria eso provocaría un problema más grande", sostuvo Dal Poggetto.

A su criterio, un congelamiento de precios y salarios, como estaría evaluando el Gobierno, "sería imposible, porque traería desabastecimiento".

"Está claro que la inflación tiene un origen fiscal y monetario. Pero detrás de eso hay un despelote distributivo con ganadores y perdedores. Congelar no sirve", sentenció la economista, en declaraciones al programa "Esta mañana" de radio Rivadavia.

Dal Poggetto evaluó que los problemas de fondo de la economía son la inflación, la "violentísima dispersión de precios relativos" y la brecha cambiaria.

Con relación a la inflación, dijo que con el nivel actual de suba de precios la economía "está crecientemente indexada, pero hay muchos sectores que no tienen capacidad para fijar precios y eso es una dinámica inflacionaria muy regresiva".

Por otra parte, se refirió a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía: "Su designación fue un ordenamiento de una política que estaba descascarándose. Y en ese momento hubo una oportunidad para pensar en un esquema de estabilización que alargue el horizonte. Pero no pasó. No estaba el caudal político para hacerlo".