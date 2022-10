El "dólar Qatar" es una tontería

Si lo que estamos buscando es proteger las escasas reservas que tiene el BCRA, el camino de generar nuevos tipos de cambio para los dólares oficiales es equivocado. A quién se le ocurre pensar que, todos aquellos que tienen previsto viajar o tienen las entradas para hacerlo, van a suspender el viaje porque se les encarezca un 20% el tipo de cambio, pasando de $270 a $315.

Veamos algunos números. Aproximadamente el dólar oficial hoy está algo más de $150, para conseguir la cotización Qatar se le adiciona el 30% correspondiente al impuesto país, luego se le suma también 45% de percepción de impuesto a las ganancias y 25% como percepción a cuenta de bienes personales, dando como resultado el dólar de $315. La primera consecuencia de esto es que subirá el dólar blue, ya que si conviene comprar el dólar paralelo que usar el tarjeta, la demanda irá hacia ahí hasta igualar valores.

Sin embargo, no hay dudas que es un gran problema para el BCRA la salida de no menos de mil millones que se producirán en noviembre por turismo, esto no es difícil de calcular, ya que se estima que, además de las salidas por viajes al exterior que tenemos mensualmente hacia variados destinos, tendremos un extra por el Mundial en Qatar. Para tener un parámetro, en agosto de 2022 la pérdida de reservas por esta causa fue de 750 millones de dólares y no había mundial.

Dada las entradas vendidas, se esperan que 40.000 argentinos viajen a Qatar. Si a alguno le parece mucho, le informamos que estamos hablando de menos del 0.1% de la población. ¿Cuánto gastará cada uno? Solo podemos hacer una estimación promedio, pero como dato ilustrativo veamos cuánto cuesta estar allá, de manera de poder estimar el monto que impactará en las alicaídas reservas del BCRA. Entonces, tendremos el gasto de pasaje de avión el cual está en aproximadamente u$s2.000. Luego el tema alojamiento: consultando la página de alquileres diarios más popular, Airbnb, encontramos que hay alojamientos desde u$s175 a u$s300 por noche, y otros mucho más elevados, pero hay que tener en cuenta que es un país pequeño y que los más económicos se agotarán rápido. Promediemos en el más bajo para no inflar el costo, serían u$s200 por noche. Sigamos, necesitamos comer, almorzamos una hamburguesa por día, 7 dólares un Big Mac y cenamos un poco mejor, otros 20 dólares. Ahora contemos las entradas, el abono para la fase de grupo es u$s225. En transportes internos (vimos en la página oficial que hay transportes de algo más de 5 dólares) dos por día y algún gasto más hace que le carguemos a nuestro cálculo unos 15 dólares diarios. Esta operación muy simplificada nos da un gasto diario de U$S 260 por unos diez días, más las entradas y el pasaje, promediamos un gasto de unos 5.000 dólares por viajero, que si lo multiplicamos por los 40.000 argentinos que alentarán a nuestra Scaloneta, tendremos unos 200 millones de dólares que saldrán del país solo por Qatar, más el resto de los destinos extranjeros que se gastarán por turismo o negocios en el mundo, podríamos llegar a superar los mil millones.

En la actualidad, las Reservas del BCRA, aún después del dólar soja que aportó más de 7.000 millones, alcanzan al 30/9/2022 los escasos u$s37.800 millones de dólares. Vendrá algo del FMI pero en poco tiempo se lo devolvemos pagando los vencimientos que tenemos por delante, por lo que su efecto será neutro. Las reservas las debemos comparar con la base monetaria y los pasivos del BCRA, ambos sumados dan unos 12.500 millones de pesos, que al confrontarlas muestran un valor de equilibrio técnico en $330 por dólar. Además, siguiendo la evolución de las Lelic que crecen por el devengamiento mensual de intereses, entendemos que para fin de año el citado valor estará más cerca de los $400. Lo que nos demuestra que todas las medidas que tomen sobre la restricción de salida de divisas serán insuficientes y que la solución al problema del BCRA debe buscarse por el aumento de ingreso de divisas y no por el control de la salida, la cual atenta contra las libertades de los argentinos y, como vimos, no tienen gran efecto.

Es el momento de pensar en un nuevo esquema cambiario para el país, no sería extraño que tengamos un desdoblamiento del tipo de cambio, a la vez que entendemos que sería mucho más positiva la unificación cambiaria para corregir el actual desaguisado de cotizaciones.



