Domingo de Primera B y finales Femeninas

Este domingo habrá actividad de Liga Rafaelina de Fútbol en la Primera B ya que los juegos de la Primera A se jugaron entre jueves y viernes.

Por el lado de la zona, se jugará la 8º y penúltima fecha del torneo de Reválida.



ZONA NORTE

11.30hs Belgrano San Antonio vs Sp. Roca (Sergio Romero), 16.00hs Dep. Bella Italia vs Tiro Federal de Moisés Ville (Guillermo Vacarone), Independiente San Cristóbal vs Independiente Ataliva (Claudio González), 16.30hs Argentino de Humberto vs Moreno de Lehmann (Guillermo Tartaglia). Libre: San Isidro de Egusquiza



POSICIONES: Ind. Ataliva 12, puntos; Ind. San Cristóbal 11; Moreno 11; Roca 10; Bella Italia 10; Arg. Humberto 8; Belgrano 6; Tiro Federal 4; San Isidro 2.



ZONA SUR

11.30hs La Hidráulica vs Sp. Santa Clara (Sebastián Garetto); 16.00hs Dep. Susana vs Atlético Esmeralda (Ayrton Isasa), Deportivo Josefina vs San Martín de Angélica (Terna Liga Dep. San Martín), Zenón Pereyra vs Juventud Unida de Villa San José (José Domínguez), Libertad Estación Clucellas vs Defensores de Frontera (Raúl Cejas).



POSICIONES: Zenón Pereyra 14, puntos; Juv. Unida 13; Dep. Josefina 12; Santa Clara 11; Def. Frontera 8; Atl. Esmeralda 7; La Hidráulica 7; San Martín Angélica 7; Libertad EC. 7; Dep. Susana 7.



FINALES FEMENINAS

Este domingo y en cancha de Argentino de Humberto, se disputarán las finales Absolutas del torneo Femenino de la Liga Rafaelina de Fútbol. A las 9.30hs definirán en Reserva, Atlético de Rafaela y 9 de Julio; luego será el turno del Sub-13, encuentro que comenzará a las 11.00hs y lo jugarán Atlético de Rafaela vs Ferro Dho. Por último a las 12.15hs, también con presencia de la 'Crema', jugarán en Primera División, Atlético y el conjunto de San Cristóbal.