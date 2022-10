Derrota ante Newell's

Atlético de Rafaela no logra encontrar una regularidad en la fase ascenso de la Primera C de fútbol femenino, certamen que es organizado por AFA, y en la jornada de ayer cayó en su visita a Newell’s Old Boys de Rosario.

El encuentro, jugado en el predio Jorge Griffa, válido por la fecha 17 fue para las chicas de la Lepra, al imponerse por 2 a 0.

El conjunto que dirige Juan Wabeke venía de superar por la mínima a Argentino de Merlo y en esta nueva salida se volvió con las manos vacías.

En la próxima fecha la ‘Crema’ estará recibiendo a Midland F.C. Luego le quedará: Cañuelas FC (V), Arsenal de Sarandí (L), San Luis (V), Libre, Talleres de Remedios de Escalada (L), Berazategui (V), Nueva Chicago (L) y Talleres de Córdoba (V).