Canela fue séptimo en la serie más rápida, ganada por Leanez

La temperatura ambiente bajó el sábado en la zona del valle de Trelew, merced al viento que sopla desde el Mar Argentino, pero en la pista fue elevada por la disputas en las posiciones durante cada una de las tres series de la Clase 2 de Turismo Nacional, si bien los ganadores fueron contundentes para imponerse sobre sus adversarios.

En una de las baterías, la segunda, el rafaelino Juan Ignacio Canela arribó en la séptima posición. El sanjuanino Facundo Leanez fue contundente en este parcial al imponer su ritmo con el Toyota con más de dos segundos de ventaja sobre el tucumano Maximiliano Bestani, quien contuvo el acecho del bahiense Sebastián Pérez, con el Chevrolet Onix.

Con esa performance, el piloto cuyano consiguió por 39 milésimas ser mejor en la suma de las seis vueltas sobre el registro que había establecido en la primera manga el chubutense Blotta. Alejo Borgiani (Toyota) fue el cuarto, tras haberse retrasado en los primeros giros. Detrás culminó el cordobés Matías Cravero (Ford), quien en la última vuelta superó a Canela (VW) quien también perdió otro lugar ante Alan Guevara (Nissan). Completaron la carrera Sergio Fernández (Nissan), Francisco Calo (Ford) y Gabriel Scordia (Ford), mientras que el chubutense y debutante Damián Sugman, no pudo largar con problemas en su auto. Cabe acotar que Canela había sido undécimo en clasificación, a 708 milésimas del poleman Renzo Blotta.

Justamente Blotta lideró, controló y ganó sobre su vecino comodorense Christian Abdala, en la primera batería de la tarde, concretando el “1-2” de Toyota.

Tercero se ubicó el VW Gol Tren de Ignacio Procacitto, quien en el inicio pudo acercarse al ganador pero luego fue sobrepasado; Christian Bodratto Mionetto (Ford) fue cuarto, seguido por Sandro Abdala (Nissan), Miguel Ciaurro (VW), Luis Arrate (Toyota) y Diego Farina (Toyota).

La última serie ofreció una cerrada lucha en donde el ganador Marco Veronesi se esforzó por defenderse de sus escoltas Alex Conci y Thomas Pozner, quienes giraron con una distancia entre sí de un segundo durante los seis giros. Los tres con Toyota.

Alejado de esa lucha, Alejandro Torrisi con su Nissan March arribó cuarto, tras mantener una puja con Aramburu. Más atrás terminaron Bautista Bustos, Juan Martín Eluchans, y Facundo Rotondo en las mismas vueltas del ganador.

La décima final de la temporada se pondrá en marcha hoy, a la hora 12.20 para cubrir 18 vueltas ó un tiempo máximo de 35 minutos (lo que se cumpla primero).



EN LA CLASE 3

Una nueva pole concretó Jonatan Castellano en la Clase 3 de Turismo Nacional, quien en el autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew, en donde se disputa la décima fecha del certamen, al marcar con el Chevrolet 1m23s327, a 169,184 Km/h. Este resultado no es menor, ya que le permite al loberense descontarle tres puntos a Carlos Javier Merlo, el líder del certamen que clasificó cuarto con su Toyota (a 0s256) y largará como escolta en la serie inicial de este domingo.

Ever Franetovich clasificó a 63 milésimas de Castellano, y colocándose por delante de José Manuel Urcera, ambos con Ford. Luego quedó Merlo, y detrás del villamercedino se escalonaron Gastón Iansa (Ford), Jerónimo Teti (Chevrolet), Emanuel Abdala (Toyota), Matías Muñoz Marchesi (Ford), Facundo Chapur (Ford) y el campeón vigente, Julián Santero (Toyota), en el top 10.

Las características del trazado trelewense, de 3.916 metros, permitió contar con 35 autos en menos de un segundo de diferencia.