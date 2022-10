Franco Girolami campeón del TCR Europeo

El argentino Franco Girolami, con Audi, se consagró ayer campeón del TCR Europeo, tras ubicarse en la cuarta posición en la clasificación, lo que le alcanzó para superar al británico Josh Files, el único rival que podía disputarle el título en el marco de la séptima y última fecha del campeonato de la especialidad, que se correrá hoy en Catalunya, Barcelona.

Con el cuarto puesto obtenido en la clasificación, el piloto cordobés estiró la diferencia con Files y sumó su primer campeonato de turismo en el continente europeo. La clasificación se atrasó por la niebla y complicó el cronograma establecido en Catalunya, por lo que el argentino salió en su primer stint sin la necesidad de arriesgar y marcó un buen registro para ubicarse quinto.

Quien estaba obligado era Files, que cumplió en el inicio y se ubicó segundo detrás de su compatriota Jack Young. Pero a cuatro minutos del final Girolami logró mejorar unas décimas y ascendió al cuarto lugar, a 63 milésimas de Young, lo que sumado a la caída de Files al tercero lo acercó al título.

Con estos resultados, por el sistema de puntuación, Girolami sumó tres puntos y Files cuatro, dejando la diferencia entre ambos en 88 puntos con 90 en juego. La Q2 vio al argentino salir entre los primeros a la pista y, aunque no marcó un buen tiempo en su primera vuelta, tampoco lo hizo Files, que quedó en el cuarto lugar detrás de Young, el neerlandés Tom Coronel (compañero del argentino) y el local Isidro Callejas.Faltando tres minutos Girolami y Files ingresaron a boxes y el británico no regresó, lo que le dio al argentino la posibilidad de asegurarse el campeonato antes de terminar la segunda tanda.

Eso no le importó al cordobés, que fue por una última vuelta rápida con la intención de escaparle al último lugar en el clasificador y quedar mejor ubicado de cara a las dos carreras del fin de semana, recordando la grilla invertida para los primeros 10 en la carrera 2.

Y fiel a su estilo y como lo hizo todo el año, dejó atrás a Files y se colocó cuarto para asegurar el título de campeón del TCR Europe.