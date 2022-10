Putin dio por terminado el ataque masivo contra Kiev

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este sábado que las fuerzas de su país cesarán "por ahora" los ataques masivos contra Kiev y otras regiones de Ucrania.

Al terminar su participación en dos días de cumbres regionales en Astaná, la capital de Kazajistán, el jefe de Estado ruso aseguró que ese tipo de acciones no forman parte de su nueva estrategia.

"Ahora no hay necesidad de ataques masivos. Ahora tenemos otros objetivos", expresó el líder ruso tras la lluvia de misiles con la que sus tropas renovaron los asaltos y atacaron zonas de civiles en la región de Kiev -a la que pertenece la capital ucraniana- y otras áreas del país.

Miembros del gobierno ucraniano manifestaron su desconfianza en las palabras de Putin, según el portal France 24.

Putin sostuvo que no lamenta haber ordenado la guerra contra su vecino país, el pasado 24 de febrero, pero que "nunca" tuvo como objetivo "aniquilar" a esa nación.

Kiev quedó expuesta a cortes de energía como consecuencia de un ataque ruso registrado este sábado, informó la empresa nacional de energía ucraniana, Ukrengo.

"Hoy, el enemigo llevó a cabo otro ataque bárbaro contra la infraestructura crítica. Como resultado, la instalación de infraestructura energética en la región de Kiev sufrió una destrucción severa", informó la compañía.

La misma fuente señaló que especialistas de la empresa trabajan para "restaurar la confiabilidad del suministro de energía a Kiev y la región central".

En ese panorama, Ukrenergo instó a la población a consumir electricidad con moderación, especialmente de 17:00 a 23:00.

También se pidió no utilizar aparatos eléctricos que no sean indispensables y apagar la iluminación innecesaria.

"Tales medidas brindan a nuestros especialistas la oportunidad de estabilizar la situación lo más rápido posible y llevar a cabo los trabajos de restauración necesarios", enfatizó la compañía.

El anuncio de los posibles cortes de suministro eléctrico se conoce después de al menos dos ataques con cohetes registrado en la mañana del sábado que no causaron víctimas, según Ukrinform.