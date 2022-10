Lula sigue con ventaja, pero recorta Bolsonaro

BRASILIA, Brasil, 16 (AFP). - Faltan solo dos semanas para la segunda vuelta electoral en Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Y, al ritmo de la campaña electoral, las encuestadoras brasileñas actualizan semana a semana sus investigaciones.

En la mira por su desempeño en la primera vuelta, las consultoras afinan metodología para no fallar. Es que en la víspera de la votación del 2 de octubre, el expresidente de izquierda superaba a Bolsonaro en los sondeos por un margen de hasta 14 puntos en las intenciones de voto.

Pero la diferencia en las urnas fue significativamente menor: Lula cosechó 48,4%, dentro del margen de error, mientras que el presidente ultraderechista logró un 43,2%, lejos del máximo de 37% atribuido en los meses previos por institutos de reconocida trayectoria.

En las últimas 24 horas se conocieron cuatro encuestas de cara al ballotage de Brasil.

Según la encuestadora Datafolha, el candidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sigue liderando con el 49% del total de los votos, frente al 44% del actual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

La encuesta del Instituto de Investigación de Paraná, realizada con entrevistas presenciales, muestra al ex presidente Lula con un 51,9% de intenciones de voto válidas y al presidente Bolsonaro con un 48,1%.

Según la investigación de Futura Inteligência, encargada por el banco Modal, divulgada el viernes 14, Lula da Silva tiene el 46,9% del total de las intenciones de voto y el presidente Jair Bolsonaro, el 46,5%.

Por último, la investigación del Instituto Atlas, contratada por Intel, muestra que el ex presidente triunfaría en la segunda vuelta de las elecciones con el 52,4% de las intenciones de voto válidas, mientras que el actual mandatario obtendría el 47,6%.

El estado de San Pablo será decisivo para la victoria presidencial del 30 de octubre, junto con Río de Janeiro y Minas Gerais.

La primera vuelta, de hecho, revirtió todos los pronósticos y la circunscripción electoral paulista, la mayor del país con unos 44,14 millones de habitantes y 34,6 millones de votos, el 22,15% del total, podría inclinar la balanza hacia Luiz Inácio Lula da Silva o Jair Messias Bolsonaro, según especulan las consultoras.