CRAR perdió en Esperanza

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió ayer en Esperanza ante Alma Juniors por 26 a 24 en uno de los partidos correspondientes a la penúltima fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral.

Estando ambos equipos sin chances de pelear por el ascenso a la elite en 2023, animaron un entretenido partido en el que los puntos de la escuadra Verde fueron aportados por dos tries de Leonardo Sabellotti, uno de Nicolás Gutiérrez, uno de Martin Bocco y dos conversiones de Pablo Villar.

Estos fueron los demás resultados: Rowing 14 - Universitario de Rosario 17; Jockey de Venado Tuerto 27 - Los Caranchos 22; Logaritmo 66 - Provincial 0.

Posiciones: Rowing 26; Universitario (R) 25; Jockey 23; Los Caranchos 17; CRAR 14; Alma Juniors 13; Logaritmo 7 y Provincial 0 (descendido).

Próxima fecha (última): Rowing vs. Alma Juniors; Universitario vs. Logaritmo; Provincial vs. Jockey y Los Caranchos vs. CRAR.