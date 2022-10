CRAR se presenta en Esperanza

Este sábado 15 de octubre se reanuda la acción del Torneo Regional del Litoral tras la ventana del fin de semana pasado y lo hará con la disputa de la 6º y penúltima fecha de la Reclasificación A. En dicha oportunidad CRAR estará visitando a Alma Juniors de Esperanza, encuentro que tendrá su kick off a las 16 y contará con el arbitraje principal de Javier Villalba.



Si bien aún el equipo que conduce Enrique López Durando tiene chances matemáticas de pelear por uno de los dos ascensos que otorga el torneo para la elite del TRL en 2023 el panorama, tras la última derrota en casa con Jockey de Venado Tuerto, quedó muy complicado, muy difícil de alcanzar. Es por ello que el Verde buscará tener el mejor cierre de temporada de XV en sus últimas dos presentaciones fuera de Rafaela (el próximo sábado irá con Logaritmo).

La formación inicial que presentará hoy CRAR tendrá a: 1-Matías Rocchi, 2-Pedro Ambort, 3-Gastón Zbrun, 4-Mariano Ferrero (c), 5-Juan Cruz Karlen, 6-Manuel Mandrille, 7-Facundo Aimo, 8-Nicolás Gutiérrez, 9-Esteban Appo, 10-Pablo Villar, 11-Leonardo Sabellotti, 12-Martín Bocco, 13-José Francone, 14-Mateo Villar y 15-Santiago Kerstens.



LOS OTROS PARTIDOS: Jockey Venado Tuerto vs Los Caranchos (Pablo Belén), Logaritmo vs Provincial (Emiliano Coll), Rowing vs Universitario Rosario (Fernando De Feo).



LAS POSICIONES: Rowing 25, puntos; Universitario (R) 21; Jockey Venado Tuerto 18; Los Caranchos 16; CRAR 13; Alma Juniors 11; Logaritmo 2; Provincial 0.