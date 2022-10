Gabriela Sabatini jugará dobles mixtos con el español Rafa Nadal

Rafaela Nadal provocará un gran impacto en noviembre próximo, cuando venga a la Argentina para jugar una exhibición contra el noruego Casper Ruud en el estadio del Parque Roca de Buenos Aires, todo un acontecimiento por tratarse del tenista dueño del récord de títulos de Grand Slam.

La revancha de la final de Roland Garros, que quedó en manos de Nadal, será el día miércoles 23 de noviembre en el Arena Parque Roca, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, una vez finalizado el ATP Finals -Masters de fin de año-, el último torneo del circuito en el que ambos tenistas están clasificados.

En ese contexto hay una bomba importante para los fanáticos: Gabriela Sabatini, la tenista argentina más destacada de todos los tiempos, formará parte de la exhibición.

La ex número tres del mundo jugará un partido de dobles mixto en el marco de la exhibición en Parque Roca y formará una pareja premium nada menos que con el propio Nadal.

Aún falta confirmar quién será la compañera de Ruud que completará un doble histórico en el marco de la revancha entre el 2º y el 3º del mundo tras la final de Roland Garros.

Sabatini viene de protagonizar una reaparición de calibre en mayo de este año, cuando volvió a Roland Garros, en torneo en el que fuera semifinalista en cinco ocasiones, para disputar el Torneo de las Leyendas junto con Gisela Dulko, con quien llegó hasta la final.

Gaby es un símbolo del tenis femenino en nuestro país y el mundo. Fue campeona del US Open en 1990, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y ganadora de un total de 27 títulos WTA, dos de los cuales fueron en el Masters femenino -1988 y 1994-.



LA VUELTA DE NADAL A LA ARGENTINA



Rafael Nadal, que acaba de ser padre de su primer hijo, también llamado Rafael, ostenta el récord de más títulos de Grand Slams de la historia con 22 coronas, por encima de las 21 de Novak Djokovic y las 20 del retirado Roger Federer.

El actual número dos del mundo jugará por quinta ocasión en territorio argentino. Actuó tres veces en el ATP de Buenos Aires: en 2005 alcanzó los cuartos de final, en 2015 fue campeón y en 2016 llegó hasta las semifinales. En el medio pisó suelo nacional para jugar una exhibición junto con Novak Djokovic en el marco de la despedida de David Nalbandian en La Rural.

Su rival será el noruego Casper Ruud, reciente finalista del US Open y actual número tres del mundo, una de las revelaciones del circuito en este último tiempo: en Nueva York estuvo a un partido de convertirse en el número uno del ranking mundial.

El noruego surgió en la academia de tenis de Nadal. Ambos tenistas son ex campeones del Argentina Open -Rafa ganó en 2015 y Ruud lo hizo dos veces 2020 y 2022- y será la primera vez que se enfrenten en el país, en un partido cuya organización estará a cargo de Fénix Entertainment.

Con el estilo guerrero y resistente que lo caracteriza, Nadal se convirtió en el español con más títulos en la historia de la ATP (92), el jugador con más títulos en Roland Garros (14) y el único en ocupar el puesto número uno del mundo en tres décadas diferentes -2000, 2010 y 2020-.