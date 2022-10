Cleri reclamó más fondos para Rosario y Santa Fe

En el marco del debate legislativo del proyecto de Presupuesto nacional 2023 y ante “el sufrimiento de sociedades que se dividen y sangran por el avance del crimen organizado”, el diputado nacional Marcos Cleri impulsa un fuerte incremento del Fondo de Emergencia Social para los Conurbanos de Rosario y Santa Fe.

La iniciativa del legislador por la provincia de Santa Fe prevé que durante el año próximo el Estado nacional destine a través de dicho Fondo 8.850 millones de pesos a Rosario y 4.165 millones de pesos a la capital santafesina. Dichos montos surgen de la aplicación para ambas ciudades de los mismos incrementos porcentuales que tuvo el Fondo similar otorgado para el Conurbano bonaerense a partir del año 2017.

“Lo que pedimos es que la preocupación de muchos y muchas por la situación de inseguridad que sufrimos sobre todo en Rosario tenga su correlato no solo en planteos y reclamos ante los medios de comunicación sino también en acciones concretas y con una mirada más federal”, sostuvo Marcos Cleri, tras formalizar la presentación de su iniciativa en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada este jueves en la sede del Congreso Nacional.



DESTINOS ESPECÍFICOS Y

CONTROL PARLAMENTARIO

“Es urgente contar con un Estado más presente para frenar la violencia y el crimen organizado, que avanza cuando se aplican políticas neoliberales que generan todo lo contrario: una ausencia estatal que favorece a las bandas delictivas”, remarcó el diputado del Frente de Todos, cuya propuesta también prevé control parlamentario y destinos específicos para los nuevos montos a asignarse.

“Deberán destinarse a obras que contribuyan a mejorar la infraestructura en materia de seguridad, salud, educación, transporte y servicios públicos. No se podrán utilizar para financiar gastos corrientes”, señaló en ese sentido. Y agregó: “la administración de las remesas estará a cargo del gobierno provincial, mediante una unidad ejecutora con representación parlamentaria en proporción a las bancas de los distintos partidos en la Legislatura santafesina, que tendrá a su cargo el control que aseguren la transparencia en la utilización de las fondos”.

A la vez, Marcos Cleri resaltó que una respuesta positiva a su solicitud implicaría “un aumento de fondos muy importante para Rosario y Santa Fe, pero no significativo dentro del Presupuesto general de la Nación para el año próximo que propuso el Ejecutivo”.

En cuanto al proyecto oficial que se está debatiendo en el Congreso, el diputado nacional y dirigente peronista valoró “las previsiones de una fuerte inversión en Educación, por ejemplo a través de la continuidad del programa Conectar Igualdad; y en Ciencia y Tecnología”.

“Por mi experiencia legislativa me ha tocado debatir y votar proyectos de Presupuesto muy positivos hasta el año 2015, pero también expresar oposición a las iniciativas presentadas por quienes gobernaron desde entonces hasta el 2019, siempre de ajuste, sin una mirada de desarrollo equitativo y federal y carentes de programas y acciones en favor de una mayor inclusión e integración social”, expresó Marcos Cleri.