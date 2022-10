Economistas reclamaron reducir el gasto público y pidieron mecanismos de control para lograr estabilidad económica

Economistas reclamaron ayer un plan de reducción del gasto público que incluya cambios en la organización del Estado y mecanismos de control con el objetivo de alcanzar una estabilidad que promueva el desarrollo. El debate se produjo durante el panel sobre "Finanzas Públicas" que se desarrolló en el marco del 58° Coloquio de IDEA.

"Argentina necesita un programa de estabilización pero también de crecimiento", afirmó Martín Redrado, quien subrayó que es condición indispensable que "haya mecanismos de desindexación de las cuentas públicas".

Redrado enfatizó que es necesario que se sancionen una serie de leyes con mayorías especiales en el Parlamento para que sean cumplidas y no suceda como el caso de la Ley de Responsabilidad fiscal que fue modificada.

"Hay que fijar reglas de desindexación del gasto público. Debe marcarse por Ley del Congreso para que marque un sendero de caja nominal del gasto público", insistió el economista.

Redrado sostuvo que "hay que desindexar todas las variable del gasto en forma decreciente hasta 2027 que permita setear las expectativas del sector púbico". "Argentina necesita no más de ocho ministerios por eso hay que reducir y eficientizar la ingeniería del sector público. Y a nivel provincial hay que ir a legislaturas unicamerales", amplió.

Por su parte, Marina dal Poggetto enumeró una serie de leyes y regulaciones fiscales que fueron sancionadas y se incumplieron por lo que sostuvo que "antes hay una discusión de para dónde vamos". "Hay que discutir un programa de estabilización pero que no evite de cómo nos volvemos más productivos porque ya tuvimos reglas y no se cumplieron", insistió.

La economista explicó que "el grueso del aumento del gasto son transferencias que maneja la Nación. Y dentro de ellas las transferencias previsionales son el principal agujero de las finanzas públicas. Hay que poner esta discusión sobre la mesa", recalcó.

En similar sentido se pronunció el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, quien afirmó que "las reglas suman y funcionan cuando están vigentes". "Las normas pueden ser mayor o menor pero el problema es que no hay ninguna convicción en bajar el gasto. Hay que tener la convicción de bajar gasto", insistió.

Lacunza recordó que por la Ley de Responsabilidad Fiscal firmada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri este año el impuesto a los ingresos brutos debían bajar a cero y hace poco hicimos una ley para que lo aumenten". De todas formas se mostró optimista sobre el futuro, aunque lo hizo por la negativa: "Soy optimista porque ya no se puede hacer más de lo mismo".

A su turno, el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, consideró que "si se mira el sector público de manera general está organizado para gastar por encima de sus ingresos". "Es un problema de diseño. Si no cambiamos la organización vamos a incumplir cualquier regla", afirmó. (NA)