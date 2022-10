Mirabella cuestionó asimetrías en los subsidios al transporte

El diputado nacional del Frente de Todos por Santa Fe Roberto Mirabella cuestionó ayer que el transporte "tenga un valor en Capital y otro en el interior", y reclamó un criterio de reparto de subsidios similar para todo el país.

Al ser consultado por NA sobre el futuro del proyecto de Presupuesto 2023, el santafesino y posible candidato de Omar Perotti para pelear por la Gobernación, aseguró que confía en que sea aprobado y no se repita el escenario del año pasado.

"Sí, va a ser aprobado porque indudablemente no podemos dejar a la Argentina sin presupuesto, pero va a salir no sin discusiones o sin diferencias, incluidas las nuestras", aclaró Mirabella, integrante del oficialismo.

"Nosotros estuvimos esta semana planteando algunas diferencias que tienen que ver con obras para Santa Fe y los subsidios del transporte, que se tenga un criterio único para toda la Argentina. No puede ser que tenga un valor en Capital y que tenga otro en el interior del país", resaltó. .

En tanto, en el marco de su participación en el 58° Coloquio de IDEA, Mirabella se refirió a la inflación y el 100 por ciento para este año: "Es una posibilidad cierta por los índices que tenemos de todo el año. Es el mayor problema que hoy tienen los asalariados".

"Las personas que han recuperado el empleo, que es mucho y porque bajó de manera importante, tienen el problema de que no llegan a fin de mes y esto es dramático", evaluó el diputado nacional.

A su entender, para comenzar a resolver el problema "tiene que haber un acuerdo entre el sector del trabajo, el de la producción y el Estado en tratar de ver de qué manera se controla este índice de precios".

"Lo que veo en este Coloquio es un espíritu constructivo muy importante. La posibilidad de acuerdos tiene que ver con la posibilidad de dialogar, entre dos que se escuchan y en la Argentina no pasa mucho esto. Deberíamos tener la capacidad de ponernos en la capacidad del otro, tratar de entender y ponernos en el lugar del otro", agregó Mirabella. (NA)