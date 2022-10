"La política tiene que asumir los costos de decir que no para generar equilibrios"

El gobernador Omar Perotti participó este viernes en Mar del Plata del 58° Coloquio de IDEA 2022, en el panel sobre finanzas públicas, empleo y inserción de la Argentina en el mundo; junto a sus pares de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; de San Juan, Sergio Uñac; y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta. El panel fue moderado por el director ejecutivo de IDEA, Daniel González.

En la oportunidad, Perotti definió que las reglas de oro de las finanzas públicas son “que los gastos no puedan superar a los ingresos y el límite en las instancias de endeudamiento. Creo que sería importante tener otra regla fiscal básica, que son los gastos de capital. Resguardar el gasto de capital es central porque es allí donde se puede estar midiendo cómo se acompaña una política de mediano plazo. Cuando sacrificamos eso, las posibilidades de crecer y de generar infraestructura se debilitan”.

“Creo que estas acciones tienen que ser claras y cuantificables -agregó el gobernador-. Esto cuesta explicarlo y es más fácil no explicar y gastar. La valoración pasa a ser la misma, los costos no son los mismos, alguien paga siempre. Creer y hacer creer que no tener los equilibrios y no tener los resguardos se resuelve de alguna manera si voy al endeudamiento, lleva en muchos, nuestra provincia ha sido un ejemplo, a pagar tasas enormes”.

En ese marco, Perotti afirmó que “hay que empezar a asumir algo que muchas veces la política le escapa: los costos que significa decir que no para generar los equilibrios, que son los beneficios que después una comunidad puede estar teniendo”.

“Hoy, después de haber arrancado un período sin poder pagar sueldos, sin poder pagar aguinaldos, tenemos una provincia equilibrada, el presupuesto enviado en septiembre en tiempo y forma, y con superávit. Y, fundamentalmente, con dos premisas: la transparencia fiscal; la provincia de Santa Fe por segundo año consecutivo está al frente del ranking que hace CIPPEC con respecto a la transparencia presupuestaria; y la responsabilidad fiscal para estar limitando los endeudamientos”, enfatizó.

“Las definiciones a tomar fueron resguardar las deudas que tenía la provincia, cumplirlas y no generar ninguna instancia de default, o que le baje la calificación a la provincia”, finalizó el gobernador.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño afirmó: "Todas las provincias con equilibrio y una Nación con déficit. Eso nos muestra que hay que replantear la coparticipación. Hay que trasladarle más responsabilidad de recaudación a las provincias y responsabilidad en el gasto".