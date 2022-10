Alimentos subieron por encima del IPC

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron en septiembre un 6,7%, y se mantiene por encima de los índices generales de inflación, según informó el INDEC. Este mes la diferencia fue de medio punto porcentual (6,7% vs 6,2%) sobre el índice general.

El aumento de septiembre en los artículos de la canasta básica alimentaria cedió 0,4% respecto del mes pasado, pero continua 3,6% arriba del índice general de los últimos doce meses.

Según informó el organismo que dirige Marco Lavagna, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue lo que más incidió en todas las regiones, dentro de la que se destacó el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres; Aceites, grasas y manteca; y Frutas.

En lo que va del año calendario, el precio de los alimentos acumuló un aumento del 69,5% por sobre la inflación del 66,1% que se registra en el mismo periodo.

Desde diciembre pasado, el mayor aumento en alimentos se dio en la región Patagonia con un 71,4%, seguida por el Gran Buenos Aires con 70,2%, Cuyo con 70,0% y Noreste 69,6%, Estas regiones se encuentran con los indicadores por encima del promedio general. Por debajo del mismo completan la región Pampeana con el 68,6% y Noroeste con el 67,5%.

Respecto del mes pasado, el mayor incremento en alimentos lo tuvo el Gran Buenos Aires con un 7,1% aumentando incluso 0,2% respecto del mes pasado en contraposición con el índice promedio. En tanto, la región Noreste tuvo un aumento de 6,8% y Patagonia y región Pampeana 6,7%. La región Noroeste por su parte, tuvo una inflación de 5,3% bajando casi dos puntos respecto del mes pasado y Cuyo también bajó un punto ubicándose en el 6,4% mensual.

Observando los rubros que más aumentaron, las Verduras, tubérculos y legumbres según la región geográfica han sufrido aumentos de dos dígitos que van del 15,7% y 16,3% en las zonas Patagónica y GBA respectivamente hasta alcanzar 19,4% en región Pampeana y 21,4%en Cuyo.

Por su parte el rubro de aceite, grasas y manteca sufrió incrementos de 6,7%en Noroeste, y 9,9% en Noreste hasta llegar a 13,2% en cuyo y 14,2% en el Gran Buenos Aires.

Con miras a futuro la inflación en alimentos y bebidas no parece desacelerarse. De acuerdo con el índice que elabora la consultora LCG, en la segunda semana de octubre los alimentos treparon 1,63% respecto de la anterior, que había marcado una suba de 2,8% frente a la previa. Así las cosas la inflación mensualizada de las últimas 4 semanas se ubicaba en 8,3%.

Consecuentemente con los índices de septiembre, los mayores precios de la segunda semana de octubre se presentan también en verduras (4,9%) y frutas (2,3%) seguidos de “bebidas e infusiones” (2%) y aceites (1,4%) En contraposición los productos lácteos y carnes fueron los que menos subieron con 0,8 % y 1,1% respectivos, lo que termino por anclar el promedio en 1,63%. (NA)