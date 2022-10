Noche de inauguraciones y homenaje al genial Beto Formento en el CCVM

El acto de inauguración que se llevó a cabo este viernes 14 de octubre en el complejo cultural, con el acompañamiento de numerosos visitantes a pesar del clima desfavorable, fue un encuentro de celebración, emociones y de “unión a través del arte”, como expresó el secretario de Cultura de la Municipalidad, Claudio Stepffer. En esta oportunidad, para inaugurar tres nuevas muestras temporarias, en el marco de la agenda Celebremos Rafaela, por el 141° aniversario de la formación de la ciudad.

El Secretario estuvo acompañado por la coordinadora del Complejo Cultural del Viejo Mercado Luciana Tessio, la coordinadora del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” Ximena Pitta, Javier Alcaraz, curador de la muestra del CCVM y Sofía Rossa, Juan Pruvost y Pablo Brandolini Robertone, artistas que exponen en el Museo.

En primer lugar, se anunció la apertura de la gran exposición homenaje al genial historietista rafaelino Roberto Formento, denominada “El último de su especie” que ya se puede recorrer en el corredor principal del CCVM.

Beto Formento, como firmaba sus creaciones, fue un artista visual rafaelino que, pese a su corta vida, alcanzó una amplia reputación como historietista en nuestra ciudad, en la Argentina e incluso en el extranjero. Llegó a vincularse con los más encumbrados referentes del género a nivel nacional y las principales editoriales, entre las que ganó un gran reconocimiento.

Su temprana muerte, a los 37 años, ocurrida en 1990, sumada al surgimiento de nuevas formas de consumo cultural y de entretenimiento, fueron apartando su nombre de los circuitos de difusión, incluso los de nuestro medio. Actualmente, las nuevas generaciones prácticamente desconocen su existencia y su obra.

Cabe destacar que la obra de Formento adoptó diferentes líneas de creación, siendo las aventuras y, sobre todo, la ciencia ficción, las principales, sobre las cuales hace especial foco esta exposición.

La misma fue producida íntegramente por el equipo de trabajo del complejo cultural, bajo la coordinación general de Luciana Tessio y con la curaduría y un exhaustivo trabajo de investigación a cargo de Javier Alcaraz.

Además de la exposición en sala, contará con un catálogo diseñado por Ezequiel Sabater y Luis Acosta, a partir de la iniciativa del Centro de Artistas Plásticos “Profesor Ricardo Merlo” y el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, que será presentado formalmente el próximo viernes 21 de octubre con la presencia de Judith Gociol, Coordinadora del Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

“Todo el volumen de actividades que estamos haciendo en un contexto que sabemos que no es favorable, (….) es posible porque el arte va a poner esperanza y a unirnos ahí donde hay crisis y donde a veces no hay entendimiento -expresó el secretario de Cultura Claudio Stepffer-. El arte nos une, el arte nos encuentra. Lo vemos en las plazas, lo vemos acá. Y es posible también por un equipo de trabajo maravilloso que viene acá todos los días no solamente para cumplir con el trabajo. Creo que lo hacen con la convicción de que de algún modo estamos dejando una huella. Porque el arte de eso se trata: de cambiarnos para mejor -finalizó Stepffer-.”



Estampida de tinta y papel y cuerpos erguidos en el MMAUP

También fueron inauguradas dos muestras, las últimas de la programación 2022 del Museo Municipal de Arte Dr. “Urbano Poggi”.



En la sala I se exhibe por primera vez una exposición de serigrafías denominada “Azote”. La misma reúne una serie de trabajos realizados por Sericlub, taller fundado por Sofía Rossa y Juan Pruvost en 2018, junto a producciones de artistas invitados: Carla Britos, Clara Miño, Andy Desuque e Inés Roldán, con el acompañamiento curatorial de Sofía Culzoni.



“Embate repetido de tinta y poder de la imagen” -como lo define su curadora Sofía Culzoni-, esta muestra pone de relieve dos conceptos: el oficio y lo colectivo. “Me gusta pensar la idea de grupo en relación a la de colectivo y la definición de serigrafía en diálogo con el oficio”. (…) “Las cuatro ideas, a mi parecer, son parte o columna vertebral de este proyecto, de este hacer. (…) Hacer que es una práctica personal pero también es un servicio. Una necesidad y una excusa. Que es resistencia y convicción.”



En tanto en su sala II, Pablo Brandolini Robertone, uno de los ganadores de la convocatoria AJA! (Artistas Jóvenes Activxs) 2021-2022, exhibe su muestra “Proyectaciones afectivas: estructuras solicitadas”, con curaduría de Agustín Miguez.



Su cuerpo de obra explora a través de los distintos lenguajes de la arquitectura, las maneras en que los objetos y los espacios operan como partes constitutivas de los cuerpos. Así conviven tanto dibujos pensados a escala milimétrica realizados en CAD (Dibujo Asistido por Computadora) como enormes assemblages de restos de demolición evocando cuerpos ficticios.