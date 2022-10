Unión cayó con Defensa

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Gracias a un gol de Gabriel Alanis, Defensa y Justicia venció 1-0 a Unión de Santa Fe, en condición de local, en la continuidad de la vigesimoquinta fecha de la Liga Profesional y con este resultado, selló su clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

En un partido sin muchas emociones, fue Defensa el que aprovechó a los 28 minutos de la primera mitad, el gol de Alanis para abrir el marcador.

Por su parte, Unión tuvo la posesión del balón, aunque no fue incisivo a la hora de atacar. Un dato no menor, ya que en los últimos ocho partidos no metió goles.

El partido se extendió por once minutos más debido a los cambios y al tiempo generado por los futbolistas dirigidos por Julio Vaccari, quienes sabían que debían asegurarse los tres puntos para lograr su objetivo copero.

Por último, cuando el pitazo final de Nicolás Ramírez terminó el partido, fue total la alegría de los hinchas de Defensa y Justicia que por séptimo año consecutivo tendrán participación en un torneo internacional.

El conjunto local suma 34 puntos en la tabla y está 13°, mientras que Unión tiene 30 unidades y se ubica en el puesto 18.