Racing superó a Colón y le sigue dando pelea a Boca

SANTA FE, 15 (NA). - Racing se llevó un trabajado triunfo frente a Colón de Santa Fe por 2 a 0 en un encuentro aceptable que disputaron ayer, en el Cementerio de los Elefantes, en la continuidad de la vigésimo quinta jornada de la Liga Profesional.

En el complemento, Johan Carbonero a los 20 minutos y Enzo Copetti, a los 22, le dieron el triunfo al conjunto de Avellaneda.

Con este triunfo, Racing se ubica en la segunda posición a una unidad del líder Boca, que tiene un encuentro menos, y suma siete cotejos sin derrotas.

Los dirigidos por Fernando Gago se adueñaron rápidamente del primer tiempo, en el que tuvieron un vendaval de acciones interesantes, las cuales no supo aprovechar y otras les privó el arquero Ignacio Chicco.

Pero con el correr de los minutos, Colón se acomodó al trámite del encuentro, y si bien no fue punzante, le alcanzó para bloquear al rival y quitarle del protagonismo característico que ostenta.



Colón 0 – Racing 2



Estadio: General de Brigada Estanislao López.

Árbitro: Germán Delfino.

VAR: Mauro Vigliano.



Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Santiago Pierotti, Cristian Bernardi; Ramón Ábila y Luis Rodríguez. DT: Marcelo Saralegui.



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Emiliano Vecchio, Matías Rojas, Johan Carbonero; Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.



Goles en el segundo tiempo: 20 Carbonero (D), 22m Copetti (D).



Cambio en el primer tiempo: 35m C.Alcaraz por Vecchio (R). Cambios en el segundo tiempo: 12m J.Álvarez por Pierotti (C), JSMiño por Picco (R); 18m M. Fórmica por Rodríguez (C); 23m G.Hauche por Rojas (D), J.Gómez por Carbonero (D); 32m F.Taborda por Bernardi (C), S.Moreyra por Perlaza (C); 35m N.Oroz por Miranda (D), F.Mura por Pillud (D).