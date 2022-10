Ampliación ZEC: antes de aplicarla se informará y consultará a los vecinos

Concurrieron a la sala de sesiones del Cuerpo legislativo: Marisa Botto del barrio Mosconi, Alberto Espinoza y Carlos Montagna del 9 de Julio, Carlos Álvarez del Central Córdoba, la presidenta de la Federación de Vecinales (FEV), Valeria Gutierrez; María Passini del 30 de Octubre y Patricia Chicco del Alberdi.

El pasado lunes los ediles iniciaron el análisis en Comisión del proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo que agrega 18 cuadras a las 140 que actualmente abarca la “mancha” donde el estacionamiento es pago en el microcentro de la ciudad, pero la oposición decidió frenarlo hasta tener la opinión de las vecinales y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIR), en particular de su Cámara de Comercio y de la Asociación Paseo del Centro.

Los referentes barriales asistieron ayer, pero los empresarios prefirieron tomar un poco más de tiempo para evaluar la iniciativa en profundidad, aunque se descuenta que darán el visto bueno, postura que comunicarán por nota en los próximos días.

Vale recordar que el proyecto de extensión de la ZEC va acompañado de un cambio en el modo de fijar el costo de la hora, que, actualmente es fijado por el Concejo municipal, y se pide atarlo a la Unidad de Cuenta Municipal (valor con el que se actualizan los tributos municipales), para que sea automático.

Teniendo en cuenta que el costo actual de la hora es de $ 30 aplicando el valor que en este momento tiene la UCM ($ 6,00 para el período septiembre-octubre), se elevaría al doble ($ 60), se iría a 65,40 en el bimestre noviembre-diciembre.



LOS PLANTEOS

Luego de la introducción formulada por el presidente del Cuerpo, Germán Bottero, los vecinalistas tomaron la palabra y expusieron su enfoque sin reservas.

Carlos Montagna planteó que se debe contemplar que al agrandar la ZEC también se expande la cantidad de vehículos hacia las cuadras aledañas. Del mismo modo señaló que el estacionamiento medido no es amistoso con quien viene de los pueblos porque no saben cómo hacerlo. Y finalmente sostuvo que si se quiere desalentar la llegada de personas en vehículos al centro de la ciudad el servicio de minibuses no ayuda porque pasa cada media hora.

En el mismo sentido, Alberto Espinoza indicó que se debe buscar la manera de facilitarle las cosas a la gente y si se piensa en un área metropolitana se debería hacer una campaña en los pueblos informando sobre la ZEC.

No tenemos un relevamiento en el barrio, tenemos que consultar a los vecinos.

A su vez, propuso que hay puestos de información sobre la ZEC más visibles. Una alternativa sería la Plaza 25 de Mayo.

Patricia Chicco, de barrio Alberdi, un sector con puntos que atraen la concurrencia de gran cantidad de personas que llegan en motos y en autos, aseguró: “por lo que pudimos consultar se prefiere pagar antes que no tener nunca un lugar en la cuadra para estacionar".

Álvarez, del Central Córdoba, apuntó que “es poco lo que nos va a afectar la ampliación, pero en lo personal estoy a favor del ZEC” al tiempo que promovió que “se le dé más información al vecino para que no lo tome de sorpresa”.

Marisa Botto de barrio Mosconi, se mostró a favor de la extensión del área de aparcamiento controlado, pero “hay que trabajar más en el transporte público porque es incómoda la frecuencia y es muy costoso los $ 80”.

A su vez alertó que se deben adoptar otros criterios porque se “están autorizando edificios que tienen 20 departamentos y solo 8 cocheras”.

Finalmente, se convino coordinar con el área de Vecinales del Municipio y la FEV llevar adelante una campaña, a través de volanteadas o reuniones (cada Comisión Directiva decidirá la metodología) en las vecinales para poner en conocimiento de los vecinos la ampliación de la ZEC.