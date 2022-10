Encuentro de la Regional NEA Litoral de FEHGRA

En el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se desarrolló este jueves un nuevo encuentro de la Regional NEA Litoral de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), una entidad que agrupa a casi 60 cámaras de todo el país, entre las cuales se encuentra la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Rafaela (CAPHREBAR).

Asistieron al evento 38 representantes del sector -provenientes de Iguazú, Posadas, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Colón, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná- además de Fernando Desbots, presidente de FEHGRA, quien estuvo acompañado por Rodrigo Verde, vicepresidente tercero, y Gerardo Dent, asesor. En este marco, se realizó un balance de la actual gestión de la Regional, y se definieron líneas de acción para el futuro, con la mirada puesta en el próximo encuentro federal, que se realizará en Santa Fe en el mes de noviembre.

Entre los desafíos planteados se destacan la necesidad de que la actividad pase a estar gravada con un IVA diferenciado, del 10,5% (tal como sucede en otros países de la región y de Europa), para ayudar a reducir el impacto que tienen los costos laborales en el desarrollo de la actividad; y de que los establecimientos puedan acceder a créditos blandos, que les permitan renovar sus instalaciones y desarrollar sus canales de comunicación digital, adecuándolas a las nuevas tendencias.



LA REALIDAD DEL SECTOR

En declaraciones a la prensa, Desbots destacó que el sector está registrando un “viento de cola”, aunque aclaró que no todas las zonas del país han logrado recuperarse en el mismo nivel y que -en este sentido- las más beneficiadas por el turismo interno e internacional han sido aquellas más conocidas por su naturaleza o atractivos culturales. En esta línea, el presidente de FEHGRA reclamó “previsibilidad y estabilidad económica sin inflación”, para poder seguir creciendo.

En el plano local, Silvina Imperiale, titular de CAPHREBAR, indicó que -aunque la actividad viene mejorando- el factor de ocupación (que promedia el 50%) aún no ha alcanzado los registros de 2019 (que rondaban el 65%) y menos aún los del 2018 (que se ubicaban en torno al 85%). “Aún no hemos recuperado los índices promedio de ocupación hotelera previos a la pandemia, pero lentamente nos venimos acercando. Descontando de a poco, de a dos o tres puntos porcentuales, esperamos poder llegar a cerrar el año con una cifra bastante cercana a la de la ocupación promedio del año 2019”, precisó. Sin embargo, explicó que -más allá de estas expectativas- el período estival implica una merma en la realización de eventos, y la llegada de “excursionistas” que, aunque pasan el día en la ciudad, no pernoctan en ella.



IMPERIALE DEJA LA

COORDINACIÓN REGIONAL

Por último, en el marco del evento, Silvina Imperiale anunció que sería su última reunión como coordinadora de la Regional NEA Litoral, pero que continuará formando parte de este grupo de trabajo como dirigente, consejera y referente regional. Su cargo será ocupado, a partir del ya mencionado encuentro federal, por Leandro Lapiduz, de la filial de Concordia.