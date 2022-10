BUENOS AIRES, 15 (NA). - A los 72 años murió Robbie Coltrane, el actor que interpretó a Hagrid en la saga Harry Potter. La triste noticia fue confirmada por Belinda Wrigth, su agente, a través de un comunicado. "Era un talento único que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo. Era inteligente, brillante e ingenioso. Después de 40 años de estar orgulloso de ser llamada su agente, lo voy a extrañar", manifestó y confirmó que el estaba internado en un hospital cerca de Falkirk, en Escocia.

Coltrane nació el 30 de marzo de 1950 como Anthony Robert McMillan en Rutherglen, Escocia, y luego de su revoltoso paso por la escuela, estudió pintura, dibujo y cine en la Glasgow School of Art. Sin embargo, años más tarde descubriría que su verdadera pasión era la actuación. Así fue como adoptó su nombre artístico en honor al saxofonista John Coltrane y comenzó a trabajar en teatro y como comediante en clubes nocturnos.

Durante la década del 70, era una cara conocida en la noche británica por sus presentaciones en grupo, en las que llegó a tener como compañera a Emma Thompson. Y en 1982 llegó su primer trabajo en televisión, de la mano de la serie A Kick Up the Eighties. Sus participaciones en la pantalla chica continuaron con The Comic Strip Presents (1982), Alfresco (1983-84), Laugh??? I Nearly Paid My License Fee (1984) y Black Adder-Cuento de Navidad (1988). Y en el cine, con proyectos como Flash Gordon (1980), Death Watch (1980), Scrubbers (1983), Krull (1983), Mona Lisa (1986) y The Fruit Machine (1988).

En los 90, llegó el turno de uno de sus papeles más recordados: el psicólogo forense Dr. Edward "Fitz" Fitzgerald en la serie de ITV Cracker, por la que ganó tres BAFTA. Y en la pantalla grande, le dio vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond protagonizadas por Pierce Brosnan. Pero la popularidad mundial llegó una década más tarde con el papel del semigigante Rubeus Hagrid, amigo y protector de Harry Potter.

Pero sin duda fue su papel en la saga de Harry Potter como el semi-gigante Hagrid, con el que obtiene reconocimiento y popularidad por parte del público más joven, y además obtuvo una nominación a los premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) por su trabajo en la primera adaptación de las novelas de la autora británica J. K. Rowling. Cabe destacar que fue Rowling quien propuso a Coltrane para el papel y es uno de los pocos actores a los que ha contado algunos secretos sobre sus personajes antes de que fuesen revelados en los libros.​

"El legado de las películas es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos. Así que podríamos estar viéndolo en 50 años, fácil. Tristemente no estaré ahí, pero Hagrid estará", reflexionó el actor en Harry Potter: regreso a Hogwarts, el especial que lanzó HBO a principios de 2022. Mientras que sus jóvenes compañeros destacaron que siempre fue como un padre para ellos dentro del set.