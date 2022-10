Messi volvió a entrenar en el PSG

Por intermedio de sus redes sociales, Paris Saint Germain publicó una foto del astro rosarino en pleno entrenamiento.

Messi no estuvo presente en el partido ante el Reims por la Ligue 1 ni tampoco fue de la partida en el empate 1 a 1 ante el Benfica en el Parque de Los Príncipes. por la cuarta fecha de la Liga de Campeones.

El domingo el equipo capitalino jugará el próximo clásico ante el Marsella a partir de las 15:45 horas.



LA FECHA 11. Viernes 14/10: Strasbourg 0 - Lille 3. Sábado 15/10: 12.00hs Lorient vs Reims, 16.00hs Lens vs Montpellier. Domingo 16/10: 08.00hs Toulouse vs Angers, 10.00hs Auxerre vs Niza, 10.00hs Nantes vs Brest, 10.00hs Rennes vs Lyon, 10.00hs Troyes vs AC Ajaccio, 12.05hs Monaco vs Clermont, 15.45hs PSG vs Marsella.



ITALIA. FECHA 10. Sábado 15/10: 10.00hs Empoli vs Monza, 13.00hs Torino vs Juventus, 15.45hs Atalanta vs Sassuolo. Domingo 16/10: 07.30hs Inter vs Salernitana, 10.00hs Lazio vs Udinese, 10.00hs Spezia vs Cremonese, 13.00hs Napoli vs Bologna, 15.45hs Verona vs Milan. Lunes 17/10: 13.30hs Sampdoria vs Roma, 15.45hs Lecce vs Fiorentina.



ESPAÑA. FECHA 9. Viernes 14/10: Rayo 0 - Getafe 0. Sábado 15/10: 09.00hs Girona vs Cadiz, 11.15hs Valencia vs Elche, 13.30hs Mallorca vs Sevilla, 16.00hs Atlético Bilbao vs Atlético Madrid. Domingo 16/10: 09.00hs Celta de Vigo vs Real Sociedad, 11.15hs Real Madrid vs Barcelona, 13.30hs Espanyol vs Valladolid, 16.00hs Betis vs Almería. Lunes 17/10: 16.00hs Villarreal vs Osasuna.