Comienza el Reducido con los octavos de final

Estudiantes de Buenos Aires ante Chaco For Ever y All Boys con Defensores de Belgrano.

La Primera Nacional ya conoce a su campeón y tiene definido el primer equipo que jugará en la Liga Profesional en 2023: Belgrano de Córdoba. Ahora, buscando ese segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino para la próxima temporada, se pone en marcha el reducido con la disputa de los octavos de final.

Se ponen en marcha los playoffs donde 10 equipos, a partido único y en cancha del mejor ubicado en la tabla (también con la ventaja deportiva de tener el empate a su favor) buscarán avanzar a los cuartos de final, donde ya espera San Martín de Tucumán. En semifinales lo hace el Instituto del rafaelino Lucas Bovaglio.

Los octavos de final, que comenzarán este sábado, se jugarán de la siguiente manera: Hoy: 18.10hs (TyC Sports) Estudiantes de Buenos Aires vs Chaco For Ever (Sebastián Zunino), en la Ciudad de Caseros; 20.10hs (TyC Sports) All Boys vs Defensores de Belgrano (Yamil Possi).

Domingo: 13:10 hs. (TyC Sports) Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Morón (Gastón Brizuela), 18:05 hs. (Directv) Almagro vs. Independiente Rivadavia (Pablo Giménez), 18:10 hs. (TyC Sports) Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Riestra (José Carreras).