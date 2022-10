7 emprendimientos locales recibieron financiamiento

La Asociación para el Desarrollo del departamento Castellanos, integrada, entre otros, por la Municipalidad de Rafaela, concretó este viernes una nueva entrega de créditos a emprendedores de la región y de nuestra ciudad.

Con el objetivo conjunto de sostener y fortalecer la labor de los emprendimientos, 36 proyectos recibieron apoyo financiero, que les posibilitará a sus titulares iniciarlos o afianzarlos según cada caso. Cabe destacar que de la ciudad fueron siete los proyectos que recibieron el estímulo.

En el encuentro, Norma, emprendedora que recibió una de las ayudas crediticias, manifestó: “Yo tengo un emprendimiento de retapizado de muebles. Hace un tiempo ya que lo estoy haciendo y necesitaba una ayuda para mejorar mis herramientas de trabajo. Creo que esto será una ayuda. Estos aportes me parecen muy importantes”.

Seguidamente, Carolina contó: “Me dedico a la elaboración de tortas materas. Pedí esta ayuda porque quiero hacer cupcakes en todas sus variedades, ya que hace tres años que estoy con todo esto. Con el tema de los bancos se dificultaba, y gracias a esto conseguí el dinero para poder invertir en esa ampliación”. Por último, Clarisa habló: “La idea es arrancar con ajuares de bebés, es decir, batitas, baberos, entre otros. Este crédito me ayudará un montón ya que no tenía ningún medio para generar esa compra. La Municipalidad te ayuda a que puedas arrancar y emprender”.



"TRABAJANDO Y ACOMPAÑANDO"

Al respecto, Diego Peiretti expresó: “Hoy hubo una nueva entrega de la Asociación para el Desarrollo del departamento Castellanos. Una entidad que está conformada por todas las comunas y ciudades de dicho Departamento. Desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de nuestro Municipio, recibimos a las y los emprendedores, los ayudamos a armar el proyecto y luego el mismo se presenta aquí en la Asociación y recibe su evaluación”. “En esta oportunidad fueron siete los proyectos aprobados. El monto supera los 700 mil pesos en total. En ese sentido, seguimos trabajando y acompañándolos con distintas herramientas de financiamiento”; siguió.

El funcionario agregó que “lo que buscamos es la inclusión financiera, esto es el poder ofrecerle a los emprendedores alternativas de financiamiento que seguramente en la banca formal se les haría imposible. Allí estamos como Estado, junto con las instituciones, acompañando y brindando este tipo de asistencias con el convencimiento de que necesitamos cada vez más emprendimientos en la ciudad de Rafaela”; concluyó.

La entrega de las ayudas financieras se realizó en la sede de la Asociación Regional para el Desarrollo y contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el senador Alcides Calvo; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el director Provincial de Lechería del Ministerio de Producción de Santa Fe, Abel Zenklusen; el presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo, Héctor Perotti; beneficiarios y beneficiarias de los créditos, entre otros.