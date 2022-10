Sorpresiva lluvia en la ciudad

Octubre sigue sorprendiendo por las condiciones climáticas. Y no sólo en Rafaela, sino también en la región y en gran parte de la provincia. Cuando se había anunciado hace unos días que la primavera iba a tener pocas lluvias, llamó la atención que la jornada de este viernes haya sido inestable cuando no estaba anunciada en las últimas horas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, que no había emitido ningún alerta por posibles lluvias. Lo cierto es que, como el clima es tan impredecible, y tras un jueves muy ventoso en la ciudad, ayer se registraron precipitaciones leves durante gran parte del día, desde la media mañana hasta la tarde-noche prácticamente, lo que hizo que durante unas horas regresen los paraguas, recordando que la última vez que había llovido en la zona había sido el pasado miércoles, de manera similar a la de este viernes.

De acuerdo al twitter Clima Rafaela, hasta la hora 19 de este 14 de octubre solamente se habían registrado 12 milímetros en nuestro medio. Más allá de algunos cortes de luz que se registraron en algunos sectores por espacio de 2 horas casi, en los barrios Central Córdoba, Mosconi, Fátima, Villa Podio, La Cañada, Independencia, Jardín, Malvinas Argentinas, Los Nogales, Sarmiento, Villa Rosas, Villa del Parque, Belgrano, Paseo del Este, loteo Jockey Club y toda la prolongación de Av. Aristóbulo del Valle, y que fueron solucionados y normalizados por parte de la EPE, la llegada de la lluvia no trajo grandes complicaciones, pero sí buenas noticias y un leve respiro para los patios, las plantas, los campos y el sector agrícola de la zona ante tanta sequía. De todos modos, alrededor de las 21:30 se registraron otros cortes en el suministro eléctrico, como en el Pizzurno, Fátima y otros barrios, ocasionando un descontento e insultos en arameo antiguo en muchos vecinos con la empresa encargada de suministrar el servicio que fue subiendo más que el dólar blue. Igualmente, el día se mostró algo fresco y raro en medio de la primavera santafesina, y se espera que la inestabilidad continúe hasta las primeras horas de este sábado.

Según el SMN, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hoy por la tarde, con temperaturas mínimas en los 12º y una máxima de 25º. Mientras que el domingo, día de la madre, el cielo se presentará despejado, con una máxima que llegará a los 26. Durante la semana próxima la tendencia de clima estable se mantendrá al menos hasta el jueves, con temperaturas que irán subiendo hasta alcanzar máximas de 30º ese día.



DÉFICIT HÍDRICO

DE 200 MM

Cabe destacar que, según lo publicado por el espacio Rural de este Diario, y según el Boletín Agrometeorológico Mensual que elabora la Estación Experimental del INTA Rafaela, en septiembre se volvió a repetir la tendencia climática que se arrastra desde abril. Si bien mejoró levemente la cantidad de lluvia acaecida respecto a los últimos cinco meses precedentes, lo cierto es que la primavera marcha igual de seca que todo el 2022. Apenas cayeron 35 mm repartidos en dos lluvias importantes y otras dos inferiores a los 2 mm. Esto implica que el déficit hídrico es muy marcado en un momento del año donde se deberán haber implantado ya buena parte de los maíces de la región. Ni hablar del trigo, que marcha en condiciones muy desfavorables, debido al régimen escaso de precipitaciones. De no mejorar este panorama, peligra la campaña sojera, que en nuestra región es muy importante no sólo para los planteos agrícolas sino también para los tambos, que siempre destinan un porcentaje de su superficie a la oleaginosa para hacerse de caja de canje durante el año venidero.

Continuando con el reporte del INTA, “La temperatura media del mes fue ligeramente superior a la media histórica, siendo las máximas algo superiores a las medias y las mínimas inferiores, lo que posibilitó la ocurrencia de ocho días con heladas agronómicas (valores inferiores a 0ºC a la intemperie); esto es una frecuencia mayor a la de la serie histórica que se ubica en cuatro días para el mes de septiembre”. Sin dudas esto no hace más que agravar el cuadro agronómico de la zona, ya que los trigos están en una etapa crítica, al igual que los girasoles y las pasturas perennes, y la ocurrencia de heladas tardías hace que sus estados fenológicos se deterioren aún más. Según confirma la experimental, “las precipitaciones fueron inferiores a la media en un 14%, continuando con el descenso sostenido de la napa que se ubicó en 5.12 m el último día del mes”. En este punto ya peligran hasta la alfalfa, que es el cultivo que mayor profundidad de raíz alcanza en virtud de su supervivencia.

En cuanto a las precipitaciones totales que acumula el año 2022, apenas cayeron en el distrito Rafaela unos 446 mm, de los cuales 360 mm ocurrieron entre enero y marzo. Comparado con la serie histórica que registra nuestra región (1930-2021), debieron ocurrir a esta altura del año unos 644 mm, es decir, prácticamente el déficit hídrico de esta temporada es de unos 200 mm. Una situación que sin dudas explica las bajas expectativas que maneja la producción, en momentos donde deberían haberse implantado ya la mayoría de los maíces de primera, incluso algunos de segunda siembra pensando en reservas forrajeras para los tambos.