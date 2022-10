Mársico pide la custodia del Servicio Penitenciario para los reclusos

Lindante a las dependencias de la Unidad Regional V se encuentra emplazada la Alcaidía, sitio en el cuál hay actualmente alojados aproximadamente noventa personas y han llegado a ser hasta ciento cuarenta, teniendo una capacidad para albergar a cuarenta y cinco internos.

“Al estar desbordada la capacidad de alojamiento la situación de tensión que se les genera a quienes deben custodiar a los reclusos es realmente preocupante. Durante el mes de agosto, se produjo un hecho de violencia entre dos internos que terminó con uno de ellos herido y la movilización de los uniformados para controlar la situación”, sostuvo Lisandro Mársico.

“El Servicio Penitenciario constituye una fuerza de seguridad que tiene a su cargo la custodia y guarda de los procesados y la ejecución de sanciones privativas de la libertad. La Escuela Penitenciaria lleva a cabo la formación de los agentes penitenciarios, la cuál es totalmente diferente a la educación que reciben quienes deciden seguir la carrera policial; son dos carreras distintas con preparación y plataformas educativas disímiles”, alegó el concejal pedepista.

“El personal que se encuentra a cargo de la custodia de las personas alojadas en la Alcaidía que se ubica contigua a la Jefatura de Policía, son agentes policiales pertenecientes a la Unidad Regional V, los cuales no se hallan preparados para dicha función; siendo que quienes deberían estar a cargo de los reclusos es el personal perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, entrenado especialmente para esa tarea”, dijo el legislador local.

“La falta de recursos humanos en la URV es un problema actual y sin solución al día de la fecha, agravado por el hecho de tener que disponer del personal policial para llevar adelante las tareas que correspondería a los agentes penitenciarios. A su vez, los presos alojados en la Alcaidía de Rafaela, no solo deben ser trasladados a declarar a los tribunales rafaelinos; también hay detenidos que deben presentarse en sedes judiciales ubicadas en otras ciudades de la Provincia; el movimiento y custodia de los mismos en todas estas instancias se lleva a cabo con vehículos y personal de la Unidad Regional V”, alegó Lisandro Mársico.

“En la Alcaidía de Rafaela, es común que se alojen reclusos con alto grado de peligrosidad, en relación a sus antecedentes por el/los delitos que han perpetrado, lo cual requiere de un sistema de custodia especial que se debe disponer para ellos”, manifestó el Concejal rafaelino.

“Este gran problema por el que atraviesa nuestra Jefatura de Policía, debe ser abordado de manera urgente. Los diferentes gobiernos provinciales no le han dispuesto la atención que merece, si se tiene en cuenta el riesgo latente que existe en virtud de la sobrepoblación de internos en relación a la capacidad para albergarlos y la falta de preparación que tienen quienes deben custodiarlos y velar por el orden”, finalizó el concejal del PDP.