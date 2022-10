Georgieva destacó voluntad del Gobierno de cumplir con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer una breve reunión en Washington con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y luego hizo lo propio pero en un encuentro más extenso con la subdirectora gerente de ese organismo, Gita Gopinath, y los equipos económicos para debatir acerca de la crisis global en los países de ingreso medio.

El diálogo entre Massa y Georgieva fue muy corto y estuvo fuera de agenda, en el contexto de la reunión de política monetaria que es parte de la agenda de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial.

Posteriormente, la titular del FMI brindó una conferencia de prensa circunscrita a dicho evento, donde destacó el compromiso del gobierno argentino de cumplir con el programa acordado y valoró el trabajo de Massa, quien a su criterio "se ha tomado muy en serio el compromiso de cumplir".

En ese marco, insistió en que el jefe del Palacio de Hacienda "se ha tomado muy en serio la necesidad de controlar la inflación", algo que, a su criterio, es "lo que espera el pueblo argentino". "Somos plenamente conscientes de que, no solo en Argentina, en muchos países hay una presión popular que va en contra de lo que es mejor para la gente: presión para aumentar el gasto cuando no se puede pagar y cuando alimenta la inflación", enfatizó.

También reconoció: "En el Fondo Monetario nunca pensamos que un programa está grabado en piedra si las condiciones cambian significativamente. Pero no vamos a ser flexibles contra los intereses del pueblo argentino".

El encuentro de Massa con Gopinath, representante del organismo crediticio, se dio en el marco de la gira del funcionario argentino en los Estados Unidos, donde participó el miércoles de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial (BM), con el objetivo de fortalecer reservas y promover inversiones.

La presencia del ministro en territorio estadounidense se dio luego que consiguiera un fuerte respaldo por parte del Directorio del Fondo, que aprobó la segunda revisión del acuerdo vigente que consistió en un desembolso de 3.800 millones de dólares.

Respecto de la deuda, Massa tiene programado un viaje a Francia entre el 27 y 28 de octubre, donde renegociará con el Club de París unos 2.400 millones de dólares. De hecho, este jueves mantuvo una reunión en Washington con el secretario general del organismo, Emmanuel Moulin, en la Asamblea anual del FMI. El objetivo será acercar posiciones sobre el cronograma de pago y la tasa de interés del préstamo que los acreedores otorgaron a la Argentina.

"Mantuvimos una reunión de trabajo con @MoulinEm, Secretario del Tesoro de Francia y Secretario General del Club de París, para avanzar en la resolución de la agenda multilateral argentina", escribió Massa en su cuenta de Twitter.

La Asamblea del Fondo Monetario, que se realiza todos los años, comenzó el miércoles y terminará hoy; participan ministros de Economía de los países miembros de ese organismo. (NA)